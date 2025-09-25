Irán y Rusia firmaron un memorándum para la construcción de centrales nucleares

Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), y Alexey Likhachev, jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom, en Moscú, firmaron un memorándum de entendimiento este miércoles sobre la construcción de reactores modulares pequeños en Irán, según un comunicado publicado en la página web de la OEAI.

El memorándum tiene como objetivo ampliar la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear para promover el desarrollo sostenible, reforzar la seguridad energética y avanzar la tecnología, de conformidad con las normativas nacionales y las obligaciones internacionales de ambos países.

Se añadió que ambas partes prepararían y firmarían contratos para diseñar y construir centrales nucleares basadas en reactores modulares pequeños en el futuro.

Al frente de una delegación, Eslami llegó a Moscú el lunes para reunirse con funcionarios rusos y participar en el foro de la Semana Atómica Mundial, que se celebra del 25 al 28 de septiembre, y dijo que, en el marco de un contrato entre Teherán y Moscú, se espera que este último construya ocho centrales nucleares en Irán, incluidas cuatro en la provincia meridional de Bushehr, ya que el país pretende generar 20.000 megavatios de electricidad en los próximos años. (NA)