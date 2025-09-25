Triple femicidio: realizan hoy el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi

El velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, se realiza hoy por la tarde en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirman las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

De este modo, se espera que este jueves 25 de septiembre, de 14 a 18, se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo.

“Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida.

Por otra parte, hasta el momento se desconoce qué ocurrirá con la despedida a Lara Gutiérrez, aunque se espera que en las próximas horas su familia confirme la decisión. (NA)