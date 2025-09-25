El campo vendió por 7000 millones de dólares y el Gobierno le puso fin a las retenciones cero

El Gobierno nacional le pone fin a la medida de retenciones cero que había anunciado hace apenas tres días hábiles, al haberse cubierto el límite impuesto para las presentaciones de declaraciones juradas de liquidación.

En este lapso, se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$ 4.180.908.362. El miércoles por la noche ARCA expuso que se había alcanzado el cupo previsto y por este motivo, se da de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", anuncia el comunicado que difundió el ente nacional de recaudaciones.

Luego de que se anunciara como una medida que beneficiaría al sector agrario y posibilitaría la entrada de dólares al país, culminó de manera abrupta, por lo que los granos, la carne vacuna y aviar volverán al esquema anterior al decreto.

Desde inicio de este 2025 el Gobierno nacional habìa incentivado a los productores a liquidar bajando porcentajes en las retenciones con éxito relativo. Con la medida de llevarla a cero, el entusiasmo duró un tiempo limitado marcado por la letra chica del decreto. (Fuente Clarín)