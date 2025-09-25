Hora, TV y formaciones: Estudiantes recibe a Flamengo buscando revertir la serie, mientras espera Racing

Estudiantes de La Plata recibirá hoy a Flamengo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir la serie y meterse en las semifinales, donde espera Racing.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+. El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez saldrá a la cancha con la intención de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná. En el partido de ida, el “Pincha” se vio tremendamente superado en el arranque y ya estaba con una desventaja de 2-0 en solo ocho minutos. Sin embargo, con el pasar del partido pudieron revertir la situación y se mantuvieron con vida en la serie gracias al descuento que llegó a través de Guido Carrillo.

Un triunfo del Pincha por solo un gol provocaría que la serie se defina por penales, mientras que una ventaja de dos tantos le daría la clasificación a las semifinales, instancia que no disputa desde el 2009, cuando conquistó su cuarta Copa Libertadores.

En lo que respecta al torneo local, el equipo de La Plata le pudo ganar en la última fecha a Defensa y Justicia, por lo que se recuperó luego de dos derrotas consecutivas y se acomodó en la tercera posición de la Zona A con 15 puntos.

Estudiantes no la tendrá para nada fácil, ya que del otro lado estará el Flamengo, que tiene uno de los mejores planteles de América.

El “Mengao” demostró de lo que es capaz durante los primeros minutos del partido de ida, aunque terminó sobrando el encuentro y sufrió las consecuencias por el gol de Carrillo.

Los dirigidos por el ex lateral Filipe Luis también dan pelea en el plano local, ya que lideran en el Brasileirao con 51 puntos, aunque el Palmeiras tiene un partido menos y podría superarlo. Todo apunta a que el título en la liga brasilera se podría definir entre estos dos equipos y el Cruzeiro, que también da pelea.

El ganador de la serie entre Estudiantes y Flamengo se enfrentará en las semifinales con Racing, que este martes le ganó 1-0 a Vélez y lo eliminó gracias al 2-0 en el global.

*Probables formaciones

-Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

-Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.

-Estadio: Jorge Luis Hirschi

-Árbitro: Piero Maza (Chi)

-VAR: José Cabero (Chi)

-Horario: 21:30.

-TV: Fox Sports y Disney+