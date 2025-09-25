Triple femicidio: el abuelo de Brenda y Morena manifestó que "hay cosas que no me cierran"

Antonio, abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres chicas que fueron encontradas muertas en una casa de Florencio Varela, manifestó que "hay cosas que no me cierran". Además, sostuvo que todavía "tiene que haber gente que caiga" y pidió que la causa pase a la Justicia Federal por estar ligada con el narcotráfico.

"Hay una cordillera que tiene una punta, siempre la van a sacar, pero la parte de abajo no, porque hay intereses", explicó de manera metafórica frente a los medios de comunicación y antes del velatorio de sus nietas en San Justo.

En este marco, expresó que las tres chicas "son víctimas" y que no hay que hacer diferencias: "La justicia tiene que ser para las tres".

Al ser consultado sobre si hubo contacto por parte del intendente o algún funcionario de la provincia de Buenos Aires, el hombre contó: "No me llamó nadie, los traté de mentirosos y cobardes. No nos engañen, den la cara".

"Yo no tengo miedo de hablar, yo viví mi vida, pero ellas no. Les sacaron la vida", manifestó con dolor. (NA)