Rugby Championship: Los Pumas y los Springboks confirmaron sus equipos

Con dos victorias y dos caídas por lado, el Rugby Championship se encuentra más parejo que nunca y cualquiera de los cuatro equipos tiene chances de coronarse en el certamen internacional de rugby del hemisferio sur.

Por la quinta fecha del torneo, este sábado, Los Pumas visitarán a los Springboks en Durban, mientras que los All Blacks recibirán a los Wallabies en Auckland.

El encuentro ante Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12.10 (hora de nuestro país) y contará con transmisión de ESPN.

Será la cuarta visita para el seleccionado argentino en Durban, donde logró una victoria y sufrió dos caídas. El triunfo se dio justamente en la primera visita en 2015, en un partido muy especial dado que contó con el apoyo de Los Pumas del '65 que acompañaron al plantel durante la gira, producto del 50º aniversario del triunfo ante los Junior Springboks. El resultado fue 37-25 y significó, además, la primera victoria en la historia para Los Pumas ante Sudáfrica. Los siguientes antecedentes fueron en 2018 y 2022, con caídas 34-21 y 38-21, respectivamente.

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero en un ajustado 29-28, que llevó la definición del Championship a la última fecha disputada en Nelspruit. Allí, los dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria por 48-7.

En cuanto al cotejo de hoy el entrenador Felipe Contepomi dispuso tres cambios entre los forwards respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sidney: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan González.

Estas serán las formaciones de Sudáfrica y de Argentina: