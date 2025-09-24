Kicillof volvió a cruzar a Milei: en Estados Unidos lo trató de "vergüenza nacional"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York para participar de un homenaje que se realizó este miércoles al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, donde aseguró que “la Argentina de Milei es un verdadero caso de estudio; más que un caso de estudio es una vergüenza nacional”.

Fue en el marco del evento “Democracia Siempre”, que organiza el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute.

La presencia de Kicillof se dio a la par de la Asamblea de la ONU y el acuerdo que el presidente Javier Milei selló con su par estadounidense, Donald Trump para la asistencia económica y política.

Antes de ello, el gobernador se mostró con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y sus pares Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gusavo Petro (Colombia) y Pedro Sánchez (España), durante una actividad en la ONU.

“La crisis actual tiene como responsable a Javier Milei y tal vez visto desde afuera se vea que es felicitado y acompañando por buena parte de ese nuevo poder económico”, agregó.

Kicillof junto a Lula, Presidente de Brasil

En su discurso, el gobernador también se refirió a la situación de la expresidenta Cristina Kirchner. “En la Argentina de Milei está en riesgo la división de poderes, el federalismo, la justicia y por eso quiero decir aquí que pedimos de nuevo que cese la situación injusta de la condena de Cristina Fernández de Kirchner".

El viaje de Kicillof se dio en paralelo con el encuentro que Milei, mantuvo con su par estadounidense Donald Trump. En la audiencia bilateral, Estados Unidos acordó una asistencia financiera y política a la gestión de Milei con el objetivo de garantizar que no fracase el programa económico de ajuste que lleva adelante la administración libertaria.

El gobernador estuvo acompañado, en la comitiva, por Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Democracia Siempre

El evento “Democracia Siempre” se presentó como una celebración especial que busca resaltar el impacto de José Mujica en la promoción de la democracia y la dignidad humana, reuniendo a figuras políticas y sociales de relevancia global.

Formaron parte del panel en el que disertó el gobernador, la senadora colombiana Clara López Obregón; la representante estadounidense, Nydia Velázquez; la directora de Oxfam en Brasil, Viviana Santiago; la economista Isabella Weber y el ejecutivo senior de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Gentili (con información de Infobae)