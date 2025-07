Monte Hermoso: récord de visitas y una noche original en el Observatorio

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Desde el Centro de Observación Astronómica Monte Hermoso no solo escucharon la propuesta del melómano conductor de Rock and Show (historias de rock en vivo), el montehermoseño Matías Rico, de unir, en una misma noche, dos proyectos, una jornada de observación lunar con música en vinilo, sino que decidieron llevarla adelante con gran entusiasmo.

Gonzalo Lastra, responsable del Observatorio, comentó que la noche del pasado sábado 12 en Monte Hermoso tuvo todos los ingredientes para quedar en la memoria colectiva: cielo despejado, luna llena, vinilos girando y un público que respondió de forma positiva a una propuesta cultural distinta.

También manifestó que el interés por la actividad superó todas las expectativas: con 79 reservas previas confirmadas, el observatorio batió su récord de asistentes.

Desde temprano comenzaron a llegar visitantes de Monte Hermoso, Sauce Grande, Punta Alta, Coronel Dorrego y localidades vecinas. Familias, jóvenes, melómanos, aficionados a la astronomía y nostálgicos del vinilo se acercaron a compartir una velada única, gratuita y abierta a toda la comunidad.

“Cuando Matías nos hizo la propuesta nos pareció una idea alentadora, con potencial para generar un evento con gran repercusión. Y no nos equivocamos: la numerosa concurrencia lo confirmó”, dijo Lastra.

“Todo el grupo del Observatorio se reunió en nuestro edificio especialmente acondicionado para la ocasión, y acompañó la actividad recibiendo y guiando a los asistentes. Incluso ofrecimos un completo servicio de catering, para que la experiencia fuera cálida y compartida de principio a fin”, compartió.

Consultado por La Nueva acerca de cómo viven el momento las personas que usan un telescopio por primera vez expresó que aún lo hacen con asombro.

“En estos tiempos de sobreexposición a imágenes, de fotos en alta definición, videos espectaculares y simulaciones digitales, ver un objeto celeste en vivo y en directo sigue siendo una experiencia única”, destacó.

“Ver la luna por primera vez a través del telescopio, con sus cráteres y su relieve tan cercano, es profundamente movilizante para personas de todas las edades. Hay silencio, emoción, sorpresa. Es un instante que muchas veces deja huella”, reflexionó.

La propuesta conjugó arte, ciencia y emoción. Mientras la luna se dejaba observar a través del telescopio sonaban los acordes de The Dark Side of the Moon, el disco icónico de Pink Floyd, reproducido en vinilo en una atmósfera íntima y envolvente.

Como fondo visual, se proyectó la obra maestra del cine de ciencia ficción Le Voyage Dans La Lune (1902) del francés Georges Méliès, en un guiño poético al espíritu del evento.

Antes del comienzo oficial, las redes sociales hicieron lo suyo: los integrantes de Pulse – Tributo a Pink Floyd sorprendieron al público con un saludo especial grabado durante un ensayo. Allí, interpretaron un fragmento de The Great Gig in the Sky.

Gonzalo Lastra agradeció al público, destacó el trabajo del equipo organizador, valoró el aporte de Matías Rico y comentó sobre las actividades que impulsa el observatorio durante todo el año.

“Nuestra misión es promover la astronomía, el conocimiento del cielo y su cuidado como patrimonio natural y cultural”, agregó.

“Además de las observaciones con telescopio, organizamos charlas, talleres y actividades especiales durante el año, convirtiéndonos también en un atractivo turístico más de la ciudad”, destacó.

Durante el evento, Rico, ofreció una reseña sobre el disco de Pink Floyd: repasó su historia desde 1973 y su permanencia en el tiempo. La mayor sorpresa llegó al final, cuando compartió una edición limitada de The Dark Side of the Moon grabada en vivo durante la gira británica de 1974, una versión en la que respetaron el orden original del álbum.

La jornada se cerró con un servicio de catering gratuito y una charla distendida, dejando abierta más que nunca la posibilidad de realizar nuevos encuentros de este tipo que para algunos fue una oportunidad de redescubrir un clásico y para otros, un descubrimiento.

Observatorio Ángel Chana de Monte Hermoso. Abre los viernes desde las 21:30 con entrada libre y a colaboración. La reserva se realiza mediante su nuestra página web: coamh.com.ar.