El poder de los astros este domingo 20 de julio: vínculos reales

Aries

El rosado humo baja tu intensidad sin restarte presencia. El número 4 indica que un gesto simple hoy puede marcar la diferencia. En el amor y la amistad, bajá la velocidad, subí la escucha. En el trabajo, no es tema hoy. En la salud, salí a caminar sin reloj. La canción para vos hoy es “You’ve Got a Friend” de Carole King. Llevá una piedra cuarzo rosado o un pañuelo viejo que te abrace simbólicamente.

Tauro

El verde agua te alinea con lo esencial. El número 7 habla de un vínculo que se profundiza sin ruido. En el amor, en la amistad o en la familia, lo importante es la constancia, no la intensidad. En el trabajo, dejá reposar todo. En la salud, hacé contacto con la tierra o el cuerpo. La canción para vos hoy es “Amor de juventud” de Loli Molina. Una piedra jade o una taza compartida puede ser tu centro hoy.

Géminis

El amarillo pálido aclara sin apurar. El número 11 señala que alguien te escucha de verdad si dejás de hablar tanto. En el amor o en los vínculos, tu ternura aparece cuando soltás la lógica. En el trabajo, bajá la mente. En la salud, reíte más de lo que pensás. La canción para vos hoy es “Talk” de Coldplay. Una piedra citrino o una servilleta escrita a mano será tu señal sutil.

Cáncer

El azul profundo abraza tu sensibilidad con claridad. El número 3 marca una emoción que se expresa sola, si la dejás. En el amor o la amistad, lo sincero hoy conmueve más que lo perfecto. En el trabajo, nada que decir. En la salud, cociná para alguien, o que alguien cocine para vos. La canción para vos hoy es “The Luckiest” de Ben Folds. Una piedra luna o una foto que te conmueva será tu escudo afectivo.

Leo

El verde oliva te conecta con el corazón más que con el orgullo. El número 5 indica que mostrarte real fortalece vínculos. En el amor, no des explicaciones: sé claro. En la amistad, menos protagonismo, más escucha. En el trabajo, guardalo para mañana. En la salud, abrazá aunque no lo esperen. La canción para vos hoy es “Stand by Me” de Ben E. King. Una piedra ojo de tigre o una remera vieja de alguien querido será tu talismán.

Virgo

El gris humo baja tu juicio interno. El número 2 sugiere que un reencuentro simple puede dejar huella. En el amor, no midas tanto: abrazá. En el trabajo, no ordenes nada hoy. En la salud, hacé algo desprolijo a propósito. La canción para vos hoy es “You’re My Best Friend” de Queen. Una piedra amatista o un papel arrugado con una palabra real será tu recordatorio.

Libra

El lila suave equilibra tu sensibilidad con dulzura. El número 6 marca una decisión emocional liviana, pero necesaria. En el amor, hablá sin rodeos. En la amistad, elegí menos gente, pero más presencia. En el trabajo, no pienses. En la salud, descansá el cuerpo como gesto de afecto. La canción para vos hoy es “Amigos” de Los Enanitos Verdes. Un cuarzo rosado o una tarjeta antigua será tu memoria viva.

Escorpio

El naranja tierra te conecta con la raíz del afecto. El número 8 señala que el vínculo profundo también puede ser liviano. En el amor, alguien te quiere aunque no lo diga perfecto. En la amistad, mostrate como estás. En el trabajo, dejalo por completo. En la salud, escribí o rompé algo viejo. La canción para vos hoy es “Con la frente marchita” de Joaquín Sabina. Una piedra cornalina o un objeto roto que todavía usás será tu compañía honesta.

Sagitario

El turquesa pastel baja tu chispa para que sientas mejor. El número 10 marca el final de una conexión que no era tan verdadera. En el amor y la amistad, quedate donde no te reís solo. En el trabajo, ni lo pienses. En la salud, dormí si podés, y si no, soñá despierto. La canción para vos hoy es “Somos novios (It's Impossible)” en la versión de Luis Miguel. Una piedra aventurina o una palabra inventada con alguien querido será tu guía.

Capricornio

El blanco hueso te devuelve ternura contenida. El número 9 sugiere que mostrar cansancio también es muestra de amor. En el amor, el detalle hoy vale más que el gesto. En la amistad, bajá la exigencia. En el trabajo, ni lo abras. En la salud, tomá una infusión sin mirar el reloj. La canción para vos hoy es “With a Little Help from My Friends” de Joe Cocker. Una piedra ónix o un abrigo prestado será tu talismán.

Acuario

El marrón claro te devuelve humanidad. El número 1 marca un comienzo afectivo si bajás las defensas. En el amor, lo extraño también puede ser hogar. En la amistad, no expliques: mostrate. En el trabajo, cerralo por hoy. En la salud, hacé algo con otros que no tenga objetivo. La canción para vos hoy es “Across the Universe” de The Beatles. Una piedra celestina o algo encontrado por azar será tu señal.

Piscis

El azul petróleo te equilibra desde el cuerpo. El número 13 indica que una emoción se va si la dejás salir sin vergüenza. En el amor, tu ternura no necesita permiso. En la amistad, alguien espera que lo busques sin palabras. En el trabajo, ni lo nombres. En la salud, descansá del mundo. La canción para vos hoy es “Todo cambia” de Mercedes Sosa. Una piedra agua marina o una carta que nunca mandaste será tu nido afectivo.

Este domingo es para decir lo que nunca decís, o para quedarte al lado de alguien sin decir nada. Lo real no se programa. Feliz Día del Amigo. Mañana seguimos leyendo el cielo.