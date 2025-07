Los Pumas se lucieron en el segundo tiempo y vencieron a Uruguay 52-17

Con mayor claridad ofensiva en el segundo tiempo, el seleccionado argentino de rugby derrotó este sábado a Uruguay por 52 a 17, en el tercer y último compromiso de la ventana de julio.

El cotejo se llevó a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta capital, donde al cabo de la primera etapa Los Pumas ganaron 12-7.

El XV argentino contó entre sus titulares con el octavo Joaquín Moro, quien participó durante todo el encuentro. Además, este cotejo marcó el retiro del seleccionado nacional de Santiago Cordero y de Francisco Gómez Kodela.

Los tries albicelestes fueron por try penal y conquistas de Matías Moroni, Julián Montoya, Santiago Cordero, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró, Agustín Moyano y Nicolás Roger, con 5 conversiones del propio Roger.

Los Pumas sintieron el rigor defensivo de Los Teros en la primera etapa y también desperdiciaron algunas chances claras de try a la carrera, fuera por imprecisiones o alguna infracción. Así fue que los locales vieron frustrados tres tries en los primeros 40 minutos: uno de Nicolás Roger a los 18m., otro de Santiago Pernas (28m.) y el siguiente también de Pernas aunque en este caso por un mal pase a Matías Moroni.

En la segunda etapa Argentina directamente llegó al ingoal rival vía Rodrigo Isgró, a los 50m., pero la jugada fue anulada por infracción previa de Pedro Rubiolo a la hora de limpiar un ruck. El segunda línea fue amonestado pero luego se le aplicó roja de 20 minutos. De acuerdo con la regla, transcurrido ese lapso de tiempo ingresó -y debutó- Nicolás D'Amorim.

Con mayor energía por el recambio en la segunda parte y llegadas más claras a zona de 25 metros rival, el partido comenzó a abrirse para Los Pumas, que terminaron estableciendo ventajas claras ante el elenco Charrúa.

Rugby Championship

Concluida esta etapa preparatoria, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se prepara para afrontar el Rugby Championship, que comenzará con el choque ante los All Blacks en el Mario Kempes de Córdoba, el próximo sábado 16 de agosto.

Esta es la síntesis del partido:

Argentina (52): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Nicolás Roger; 11. Santiago Pernas, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Benjamín Elizalde. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Nahuel Tetaz Chaparro, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Lucas Paulos, 20. Nicolás D'Amorim, 21. Agustín Moyano, 22. Faustino Sánchez Valarolo y 23. Santiago Cordero.

Uruguay (17): 1. Mateo Sanguinetti (2m. amarilla), 2. German Kessler, 3. Diego Arbelo; 4. Felipe Aliaga y 5. Manuel Leindekar (capitán); 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana; 9. Santiago Álvarez y 10. Felipe Etcheverry; 11. Ignacio Álvarez, 12. Andrés Vilaseca, 13. Felipe Arcos Pérez, 14. Bautista Basso; 15. Juan González. Entrenador, Rodolfo Ambrosio.

Suplentes: 16. Facundo Gattas, 17. Francisco Suárez, 18. Santiago Peculo, 19. Ignacio Dotti, 20. Carlos Deus, 21. Santiago Civetta, 22. Juan Manuel Tafernaberry y 23. Icaro Amarillo.

PT: 2m. try penal Argentina, 15m try de Aliaga (U) convertido por S. Álvarez y 40m try de Moroni (A). Parcial: Argentina 12-Uruguay 7.

ST: 4m. try de Montoya (A) convertido por Roger, 8m. try de S. Cordero (A), 13m. try I. Álvarez (U) convertido por S. Álvarez, 18m. try Piccardo (A) convertido por Roger, 23m. try Isgró (A) convertido por Roger, 29m. try A. Moyano (A) convertido por Roger, 75m. try Roger (A) convertido por Roger.

Árbitro: Gianluca Gnecchi (Italia).

Cancha: Estadio Padre Martearena (Salta).