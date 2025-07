Mundial M20: Argentina le ganó a Francia y se quedó con la medalla de Bronce

El seleccionado argentino M20 de rugby logró este sábado la medalla de Bronce en el Mundial de Italia, en un tercer puesto que a nuestro país no se le daba desde 2016.

En otra muestra de temple, juego y fortaleza, Los Pumitas dieron vuelta el marcador en la segunda parte para imponerse a Francia por 38 a 35, en partido disputado en el estadio San Michelle de la ciudad de Calvisano.

Argentina, que perdió el primer tiempo por 14-5 y llegó a caer 21-5 en la reanudación, llegó al try vía Diego Correa (5m), Nicolás Cambiasso (47m y 55m), Álvaro García Iandolino (61m), Pascal Senillosa (65m) y Jerónimo Otaño (72m). Los puntos con el pie fueron cuatro conversiones de Pascal Senillosa.

Justamente Senillosa concretó este gran try para pasar al frente a 15 minutos del final:

El campeón fue Sudáfrica, que hoy derrotó a Nueva Zelanda por 23-15. Recordamos que Los Pumitas cayeron en semifinales justamente ante los Junior Springboks por 48-24.

En el partido por el 5º puesto Australia superó a Inglaterra 68-40, mientras que el 7º lugar quedó para Italia, que se impuso a Gales por 31-23.

El 9º lugar quedó para Georgia, que se impuso 22-7 a Escocia. Y en el 11º lugar finalizó Irlanda, tras superar a España 38-37.

La síntesis

Este es el resumen del encuentro disputado entre Argentina y Francia:

Argentina (38): 1. Diego Correa (Juan Ignacio Rodríguez), 2. Nicolás Cambiasso (Jerónimo Otaño), 3. Gael Galván (Tomás Rapetti); 4. Tomás Duclos (Alejandro Barrios) y 5. Álvaro García Iandolino; 6. Tomás Dande (Franco Benítez), 7. Pampas Storey, 8. Santiago Neyra; 9. Valentino Reggiardo (Fabricio Griffo) y 10. Ramón Fernández Miranda; 11. Bautista Lescano (Aquiles Vieyra; 80m amonestado), 12. Valentín Maldonado, 13. Felipe Ledesma (capitán), 14. Timoteo Silva; 15. Pascal Senillosa. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: 22. Rafael Benedit.

Francia (35): 1. Samuel Jean-Christophe (Lorencio Boyer Gallardo), 2. Lyam Akrab (Gabin Garault; 71m. amonestado), 3. Mohamed Megherbi (Edouard Jabea Njocke); 4. Charles Kante Samba y 5. Corentin Mezou (Romeo Martin Bonnard); 6. Antoine Deliance, 7. Baptiste Britz (Bobby Bissu), 8. Mathis Baret; 9. Simón Daroque y 10. Diego Jurd (Luke Keletaona); 11. Jon Echegaray, 12. Simeli Daunivucu (Tom Leveque), 13. Robin Taccola, 14. Nolann Donguy; 15. Kalvin Gourgues. Entrenador, Sebastien Calvet.

Suplentes: 21. Baptiste Tilloles.

PT: 4m, try de Diego Correa (A); 22m, try de Tom Leveque (F) convertido por Diego Jurd y 40m, try de Bobby Bissu (F) convertido por Diego Jurd. Parcial: Argentina 5-Francia 14.

ST: 40m, try de Antoine Deliance convertido por Diego Jurd (F); 47m, try de Álvaro García Iandolino (A); 54m, try de Nicolás Cambiasso (A) convertido por Pascal Senillosa; 60m, try de Álvaro García Iandolino (A) convertido por Pascal Senillosa; 64m, try de Pascal Senillosa (A) convertido por él mismo; 67m, try de Tom Leveque (F) convertido por Luka Keletaona; 71m, try de Franco Benítez (A) convertido por Pascal Senillosa y 80m, try de Mathis Baret (F) convertido por Luka Keletaona.

Árbitro: Lex Weiner (Estados Unidos)

Cancha: Stadio San Michele, Calvisano.