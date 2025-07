Otra vecina bahiense afectada por la inundación fue estafada por el carpintero trucho

Otra vecina bahiense denunció en las últimas horas a Carlos Gavilani, un supuesto carpintero, por una estafa de $130.000 que involucra promesas incumplidas y excusas inverosímiles. El caso, que ya fue presentado en la fiscalía de calle Moreno, revela un patrón de engaño que, según la damnificada, afectó a numerosas personas en la región, algunas de las cuales ya fueron entrevistadas por este medio como Melany Román o Mercedes Mendieta.

Todo comenzó el pasado 16 de abril, cuando Marta se contactó con Gavilani para solicitar un presupuesto por reparaciones en un departamento ubicado en calle Alberti al 2000. El trabajo consistía en arreglar una mesada y un placard afectados por una inundación. Tres días después, el 19 de abril, la vecina le abonó $130.000 a través de Mercado Pago, tal como había sugerido Gavilani.

Sin embargo, a partir de ese momento, la situación se tornó en una pesadilla de mentiras. Gavilani, que había prometido iniciar el trabajo la semana siguiente, nunca apareció. Ante la insistencia de la damnificada, el contratista comenzó a esgrimir una serie de excusas cada vez más extravagantes: desde una supuesta enfermedad terminal de su esposa (desmentida por allegados que la vieron en perfecto estado), hasta un accidente escolar de su hijo, una neumonía, y la necesidad de cambiar su camioneta para transportar materiales.

"Se hacía el ofendido cuando uno le decía que no cumplía y me decía 'yo no la voy a estafar', pero lo que estaba haciendo era estafarme", relató la mujer, visiblemente indignada.

La magnitud del engaño se hizo evidente cuando la víctima descubrió, a través de una página de Facebook dedicada a estafados, que no era la única perjudicada por Gavilani. "Me entero que había un montón de gente más", afirmó. La esperanza de recuperar el dinero o de que el trabajo se realizara se desvaneció por completo.

La vecina intentó conciliar la situación presentándose en la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC), donde le prometieron una entrevista para mediar entre las partes. Sin embargo, nunca recibió un llamado. Ante la falta de respuestas, decidió formalizar la denuncia en la fiscalía. A pesar de la acción legal, la denunciante no tiene grandes esperanzas de que la medida tenga un "efecto educativo" en Gavilani y evite que siga estafando a más personas.

Al comunicarse con otros afectados, la vecina descubrió que el alcance de las estafas de Gavilani se extiende a localidades como Villa Iris, Punta Alta y Bordeu, abarcando "toda la zona".

"Si uno sigue indagando, hay un montón de gente perjudicada", concluyó, esperando que su denuncia sirva para alertar a la comunidad y evitar que más personas caigan en las redes de este supuesto contratista.

Algunos de los Facebook "truchos" del estafador