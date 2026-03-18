La campaña “Sumemos Muchas Manos por la Infancia” recaudó $66.052.439,23 en favor de las chicas y los chicos

UNICEF Argentina y la Cooperativa Obrera anunciaron el cierre de la 16° edición de la campaña “Sumemos Muchas Manos por la Infancia”, que alcanzó una recaudación récord de $66.052.439,23. Según se informó, los fondos serán destinados a promover el desarrollo infantil temprano, la alimentación saludable, una crianza amorosa y sensible, la revinculación con la escuela secundaria, el acceso al sistema de salud, el crecimiento en entornos libres de violencia y la participación adolescente.

La campaña se desarrolló entre el 26 de enero y el 8 de marzo de 2026 en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Fe, además de los locales de Supercoop en San Telmo y Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo comunicado por ambas entidades, lo recaudado será destinado a acciones específicas dentro de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que busca formar y fortalecer las capacidades de los equipos municipales para implementar políticas públicas centradas en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Qué es MUNA

MUNA es una iniciativa de UNICEF que brinda formación, materiales y asistencia técnica a los municipios para poner en el centro de la gestión local la agenda de derechos de la niñez y la adolescencia.

Actualmente, las políticas impulsadas en ese marco alcanzan a 5 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en 160 municipios de 10 provincias. Entre ellos figuran Bahía Blanca, Bolívar, Villa Gesell, Azul, La Plata, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos, Benito Juárez, Coronel Dorrego y Laprida, en la provincia de Buenos Aires; Villa María, en Córdoba, y Rada Tilly, en Chubut.

Los datos de 2025

Según el detalle difundido por UNICEF, en 2025 unos 69 municipios fortalecieron estrategias integrales en primera infancia, con formación para casi 4.000 trabajadores y acompañamiento a cerca de 20.000 madres, padres y cuidadores.

Además, más de 2.000 cuidadores, docentes y cocineros recibieron capacitación en hábitos saludables, con impacto en casi 45.000 chicas y chicos. En salud adolescente, 28 municipios implementaron estrategias intersectoriales, inauguraron y fortalecieron 116 consejerías y asesorías y capacitaron a cerca de 700 integrantes de equipos de salud.

En inclusión educativa, se identificó a casi 3.000 adolescentes fuera del sistema escolar: la mitad regresó a las aulasy el resto continúa en proceso de revinculación. También, más de 13.000 adolescentes participaron en espacios de incidencia local, mientras que más de 50 municipios avanzaron en acciones de prevención de la violencia y discapacidad.

El informe también señaló avances en medio ambiente, con acciones vinculadas al acceso a agua potable, saneamiento y educación ambiental para más de 15.000 chicas y chicos, y en gestión fiscal, con la identificación del gasto dirigido a la niñez para fortalecer la planificación y la transparencia.

UNICEF Argentina y la Cooperativa Obrera destacaron que el compromiso solidario de la comunidad se traduce en acciones concretas para ampliar derechos y mejorar las oportunidades de niñas, niños y adolescentes.