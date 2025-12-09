Rompió un vidrio con una piedra, robó y fue detenido

El Comando de Patrullas de nuestra ciudad detuvo en la noche del domingo a un hombre que había sustraído elementos de una casa luego de romper un vidrio con una piedra.

Con la colaboración de cámaras del CEUM se pudo dar con el autor de los hechos, al cual aprehendieron en calle O'higgins 1.561 y se recuperaron los elementos sustraídos en el domicilio.

El detenido fue identificado como Emiliano Spina De Souza de 40 años de edad, quien quedó a disposición de la justicia.