Un choque múltiple se produjo esta madrugada en la ruta 3
Tres vehículos colisionaron a la altura del kilómetro 674. Todos los conductores dieron alcoholemia negativa.
Un incidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el kilómetro 674 de la ruta 3, donde tres vehículos colisionaron por motivos que serán investigados.
El mismo ocurrió sobre las 3 de la mañana y afortunadamente no se registraron heridos.
Según informaron fuentes oficiales, en el choque participaron un Ford Ka conducido por Lautaro Jesser, de 21 años; un Toyota Corolla guiado por Karina Rojo, de 52; y un Chevrolet Corsa al mando de Alan Castro, también de 21 años.
Al lugar acudieron Bomberos, Defensa Civil y personal del área de Tránsito, quiénes procedieron a realizar los correspondientes test de alcoholemias, cuyo resultado fue negativo para los tres conductores.
Sin embargo, se labró un acta de infracción al conductor del Corsa debido a la falta de seguro obligatorio, motivo por el cual el vehículo fue trasladado al corralón municipal.