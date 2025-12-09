Un choque múltiple se produjo esta madrugada en la ruta 3

Un incidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el kilómetro 674 de la ruta 3, donde tres vehículos colisionaron por motivos que serán investigados.

El mismo ocurrió sobre las 3 de la mañana y afortunadamente no se registraron heridos.

Según informaron fuentes oficiales, en el choque participaron un Ford Ka conducido por Lautaro Jesser, de 21 años; un Toyota Corolla guiado por Karina Rojo, de 52; y un Chevrolet Corsa al mando de Alan Castro, también de 21 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al lugar acudieron Bomberos, Defensa Civil y personal del área de Tránsito, quiénes procedieron a realizar los correspondientes test de alcoholemias, cuyo resultado fue negativo para los tres conductores.

Sin embargo, se labró un acta de infracción al conductor del Corsa debido a la falta de seguro obligatorio, motivo por el cual el vehículo fue trasladado al corralón municipal.