El equipo de la categoría 2013 de Liniers se consagró tricampeón

La categoría 2013 de Liniers sigue haciendo historia en el fútbol formativo de la Liga del Sur.

Con gran dominio, el promisorio conjunto albinegro consiguió este año el campeonato en infantiles, el tercero de manera consecutiva tras alzarse con la corona en 2023 y 2024.

La particularidad es que perdió un solo partido en estas últimas tres temporadas. Los dos primeros títulos los obtuvo de manera invicta y en este certamen la única derrota (2-5) se registró en la decimosexta jornada frente a Villa Mitre, como visitante. Fue el 28 de septiembre pasado, en condición de visitante.

La vuelta olímpica en 2025 se produjo tras la victoria 3-0 sobre Libertad, en el cierre de la segunda fase del torneo, el sábado 22 de noviembre.

Bajo la dirección técnica de Tomás Chiodín, el plantel albinegro estuvo conformado por Benjamín Montero, Bautista Martínez, Manuel Xotta, Conrado Gelos, Ramiro Monserrat, Hilario Cingolani, Valentino Severini, Benjamín Márquez, Santino Navarrete, Camilo Castillo, Tobías Albarracín, Joaquín Morales, Tiago Mielgo, Agustín Aguirre, Joaquín Toro, Benjamín Onorio, Ciro Mera y Bastian Cúneo.

El recorrido hacia el título fue el siguiente: Liniers “B”, 0-0 y 5-1; Tiro Federal “A”, 1-0 y 1-0; La Armonía, 7-1 y 7-0; Sporting, 1-1 y 9-1; Olimpo, 3-1 y 6-1; Bella Vista “A”, 5-1 y 3-0; Villa Mitre, 2-1 y 2-5; Comercial, 2-0 y 8-0 y Libertad, 3-1 y 7-0.

En una segunda instancia, Liniers “A” venció en sus cinco presentaciones a Sporting, 6-0; Tiro Federal “A”, 8-0; Olimpo, 3-2; Villa Mitre, 4-1 y Libertad, 3-0.

La campaña de la temporada 2025 contuvo 23 partidos y se completó con 20 triunfos, 2 empates y una caída. Convirtió 89 goles y recibió 16.

Otro dato distintivo de la categoría 2013 de Liniers fue la conquista del XXI Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Ciudad de Ayacucho”, que se disputó entre el 5 y 9 de febrero de 2025 en esa ciudad bonaerense. Allí, la escuadra bahiense se impuso 4-0 a El León de General Madariaga, en la final.

Los más chicos

Volviendo a la Liga del Sur, Liniers también se consagró este año campeón en las otras divisiones de infantiles en la Zona A.

La categoría 2014 celebró al derrotar 5-0 a Libertad, en la última presentación.

La categoría 2015, en tanto, también superó al conjunto de Villa Rosas en la jornada epilogante. Goleó por 5-0 y cerró su campaña sin derrotas en todo 2025.