Billetera mata Román: cuántos millones de dólares gastó Riquelme desde que es presidente de Boca

Boca Juniors atraviesa un momento deportivo crítico: no sale campeón desde marzo de 2023 y, pese a una inversión millonaria en refuerzos bajo la presidencia de Juan Román Riquelme (asumida en 2024), el club no logró revertir la falta de resultados.

A la sequía de títulos se suma otro dato contundente: en 2025 Boca no jugó ningún torneo internacional, un hecho inusual para uno de los clubes más grandes del continente y que aumenta la presión sobre el proyecto futbolístico, que puede tener nuevamente a Claudio Úbeda al frente del equipo.

Entre las incorporaciones de 2024 y 2025, Boca gastó casi 59 millones de dólares, pero la cifra real supera ampliamente esa barrera si se suman los contratos de figuras de jerarquía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de los casos más fuertes es el de Edinson Cavani, cuyo vínculo demandó al club casi 4 millones de dólares entre salario y primas, una apuesta que no terminó de rendir como se esperaba.

A eso hay que agregar fichas y contratos elevados de futbolistas como Lucas Janson, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Ezequiel Bullaude, que también representan un gasto significativo y forman parte de un plantel costoso que, aun así, no consiguió resultados.

Los refuerzos de la era Riquelme

Mercado 2024 — USD 26 millones invertidos

Brian Aguirre – 5M

Milton Giménez – 4M

Tomás Belmonte – 3,8M

Kevin Zenón – 3,5M

Juan Barinaga – 3,16M

Ignacio Miramón – 300k

Agustín Martegani – 2,6M

Cristian Lema – 400k

Lautaro Blanco – Libre

Gary Medel – Libre

Mercado 2025 — USD 33 millones invertidos

Alan Velasco – 10M

Williams Alarcón – 4,9M

Carlos Palacios – 4,8M

Marco Pellegrino – 3,8M

Ayrton Costa – 3,5M

Malcom Braida – 1,8M

Rodrigo Battaglia – 1,6M

Agustín Marchesín – 1,6M

Ander Herrera – Libre

Leandro Paredes – 3M

Un proyecto caro

Entre fichajes, contratos altos, apuestas que no funcionaron y un plantel que sigue en construcción, Boca afronta el desafío de transformar la inversión récord en rendimiento deportivo.

En este 2025 quedó eliminado en tres competencias en la mismísima Bombonera: por la pre Libertadores con Alianza Lima y por los torneos locales frente a los equipos de Avellaneda: primero Independiente y luego Racing, este domingo pasado.