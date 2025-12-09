A siete años de Madrid: Cuántos títulos ganaron Boca y River tras la final de la Copa Libertadores

Este martes 9 de diciembre se cumplen sioete años de un hito que redefinió la historia del fútbol sudamericano: la final de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

River Plate se impuso a Boca Juniors por 3-1 en un partido inolvidable, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez, tras el inicial de Darío Benedetto.

Aquella victoria significó la cuarta Copa Libertadores para el Millonario y consolidó una era dorada bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, marcando un punto de inflexión en la rivalidad más grande de Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La dinastía de títulos tras el Superclásico Mundial

Desde aquella histórica noche en España, tanto River Plate como Boca Juniors han continuado sumando trofeos a sus vitrinas, manteniendo la hegemonía del fútbol argentino en el ámbito local pese a la sequía actual que acumula cada uno.

La rivalidad, lejos de menguar, se trasladó a las competiciones domésticas, donde ambos clubes han intercambiado el dominio.

El Xeneize no tardó en reaccionar a la derrota más dolorosa de su historia, y bajo el mando de Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, consiguió siete trofeos.

Los títulos de Boca Juniors posteriores a Madrid incluyen la Supercopa Argentina (02/05/2019) ante Rosario Central, con Gustavo Alfaro; la Superliga Argentina (07/03/2020) con Alfaro en la primera parte y Miguel Russo en el sprint final; la Copa Diego Maradona (17/01/2021) frente a Banfield, con Russo; la Copa Argentina (08/12/2021) contra Talleres (Córdoba), bajo la dirección de Russo y Battaglia.

Luego celebró la Copa de la Liga (22/05/2022) ante Tigre, con Battaglia; la Liga Profesional (23/10/2022) frente a Racing, dirigido por Ibarra; y la Supercopa Argentina (01/03/2023) contra Patronato, también con Ibarra y un triplete de Darío Benedetto.

CONSAGRACIÓN CAMPEÓN ENTRENADOR TORNEO SUBCAMPEÓN

02/05/2019 Boca Juniors Gustavo Alfaro Supercopa Argentina Rosario Central

07/03/2020 Boca Juniors Gustavo Alfaro, Miguel Russo Superliga Argentina River Plate

17/01/2021 Boca Juniors Miguel Russo Copa Diego Maradona Banfield

08/12/2021 Boca Juniors Miguel Russo, Sebastián Battaglia Copa Argentina Talleres (Córdoba)

22/05/2022 Boca Juniors Sebastián Battaglia Copa de la Liga Tigre

23/10/2022 Boca Juniors Hugo Ibarra Liga Profesional Racing

01/03/2023 Boca Juniors Hugo Ibarra Supercopa Argentina Patronato

La continuidad ganadora de River

River Plate, con la impronta de Marcelo Gallardo, siguió sumando campeonatos después de la Libertadores 2018. La primera fue la Recopa Sudamericana (30/05/2019) ante Athletico Paranaense. Luego llegaron la Copa Argentina (13/12/2019) venciendo a Central Córdoba (Santiago del Estero); la Supercopa Argentina (04/03/2021) ante Racing; la Liga Profesional (25/11/2021) y el Trofeo de Campeones (18/12/2021) contra Colón (Santa Fe), todos dirigidos por el Muñeco.

Tras su partida, el ciclo de Martín Demichelis aportó la Liga Profesional (28/07/2023), el Trofeo de Campeones (22/12/2023) frente a Rosario Central; y la Supercopa Argentina (13/03/2024) contra Estudiantes (La Plata). River Plate se alzó con un total de 8 títulos, lo que le da una ligera ventaja en el palmarés posterior a la final de Madrid.

CONSAGRACIÓN CAMPEÓN ENTRENADOR TORNEO SUBCAMPEÓN

30/05/2019 River Plate Marcelo Gallardo Recopa Sudamericana Athletico Paranaense

13/12/2019 River Plate Marcelo Gallardo Copa Argentina Central Córdoba

04/03/2021 River Plate Marcelo Gallardo Supercopa Argentina Racing

25/11/2021 River Plate Marcelo Gallardo Liga Profesional Racing Club

18/12/2021 River Plate Marcelo Gallardo Trofeo de campeones Colón (Santa Fe)

28/07/2023 River Plate Martín Demichelis Liga Profesional Talleres (Córdoba)

22/12/2023 River Plate Martín Demichelis Trofeo de campeones Rosario Central

13/03/2024 River Plate Martín Demichelis Supercopa Argentina Estudiantes (La Plata)

