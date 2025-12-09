Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

37.3°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

37.3°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

37.3°
Deportes.

A siete años de Madrid: Cuántos títulos ganaron Boca y River tras la final de la Copa Libertadores

Un repaso a la cosecha de festejos del Millonarios y Xeneizes tras el emblématico partido.

Este martes 9 de diciembre se cumplen sioete años de un hito que redefinió la historia del fútbol sudamericano: la final de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

River Plate se impuso a Boca Juniors por 3-1 en un partido inolvidable, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez, tras el inicial de Darío Benedetto.

Aquella victoria significó la cuarta Copa Libertadores para el Millonario y consolidó una era dorada bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, marcando un punto de inflexión en la rivalidad más grande de Argentina.

 

La dinastía de títulos tras el Superclásico Mundial

Desde aquella histórica noche en España, tanto River Plate como Boca Juniors han continuado sumando trofeos a sus vitrinas, manteniendo la hegemonía del fútbol argentino en el ámbito local pese a la sequía actual que acumula cada uno.

La rivalidad, lejos de menguar, se trasladó a las competiciones domésticas, donde ambos clubes han intercambiado el dominio.

El Xeneize no tardó en reaccionar a la derrota más dolorosa de su historia, y bajo el mando de Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, consiguió siete trofeos.

Los títulos de Boca Juniors posteriores a Madrid incluyen la Supercopa Argentina (02/05/2019) ante Rosario Central, con Gustavo Alfaro; la Superliga Argentina (07/03/2020) con Alfaro en la primera parte y Miguel Russo en el sprint final; la Copa Diego Maradona (17/01/2021) frente a Banfield, con Russo; la Copa Argentina (08/12/2021) contra Talleres (Córdoba), bajo la dirección de Russo y Battaglia.

Luego celebró la Copa de la Liga (22/05/2022) ante Tigre, con Battaglia; la Liga Profesional (23/10/2022) frente a Racing, dirigido por Ibarra; y la Supercopa Argentina (01/03/2023) contra Patronato, también con Ibarra y un triplete de Darío Benedetto.

 

CONSAGRACIÓN  CAMPEÓN  ENTRENADOR  TORNEO  SUBCAMPEÓN
02/05/2019    Boca Juniors    Gustavo Alfaro    Supercopa Argentina     Rosario Central
07/03/2020    Boca Juniors    Gustavo Alfaro, Miguel Russo    Superliga Argentina    River Plate
17/01/2021    Boca Juniors    Miguel Russo    Copa Diego Maradona    Banfield
08/12/2021    Boca Juniors    Miguel Russo, Sebastián Battaglia    Copa Argentina    Talleres (Córdoba)
22/05/2022    Boca Juniors    Sebastián Battaglia    Copa de la Liga    Tigre
23/10/2022    Boca Juniors    Hugo Ibarra    Liga Profesional    Racing
01/03/2023    Boca Juniors    Hugo Ibarra    Supercopa Argentina    Patronato

 

La continuidad ganadora de River

River Plate, con la impronta de Marcelo Gallardo, siguió sumando campeonatos después de la Libertadores 2018. La primera fue la Recopa Sudamericana (30/05/2019) ante Athletico Paranaense. Luego llegaron la Copa Argentina (13/12/2019) venciendo a Central Córdoba (Santiago del Estero); la Supercopa Argentina (04/03/2021) ante Racing; la Liga Profesional (25/11/2021) y el Trofeo de Campeones (18/12/2021) contra Colón (Santa Fe), todos dirigidos por el Muñeco.

Tras su partida, el ciclo de Martín Demichelis aportó la Liga Profesional (28/07/2023), el Trofeo de Campeones (22/12/2023) frente a Rosario Central; y la Supercopa Argentina (13/03/2024) contra Estudiantes (La Plata). River Plate se alzó con un total de 8 títulos, lo que le da una ligera ventaja en el palmarés posterior a la final de Madrid.

CONSAGRACIÓN  CAMPEÓN  ENTRENADOR  TORNEO  SUBCAMPEÓN
30/05/2019    River Plate    Marcelo Gallardo    Recopa Sudamericana    Athletico Paranaense
13/12/2019    River Plate    Marcelo Gallardo    Copa Argentina    Central Córdoba
04/03/2021    River Plate    Marcelo Gallardo    Supercopa Argentina     Racing
25/11/2021    River Plate    Marcelo Gallardo    Liga Profesional    Racing Club
18/12/2021    River Plate    Marcelo Gallardo    Trofeo de campeones    Colón (Santa Fe)
28/07/2023    River Plate    Martín Demichelis    Liga Profesional    Talleres (Córdoba)
22/12/2023    River Plate    Martín Demichelis    Trofeo de campeones    Rosario Central
13/03/2024    River Plate    Martín Demichelis    Supercopa Argentina    Estudiantes (La Plata)
 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE