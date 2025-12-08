Choiques 7s tuvo participación bahiense y fue campeón en Bogotá

Choiques 7s campeones, con Mateo tercero entre los parados, desde la izquierda. Foto: Choiques 7s.

El seleccionado argentino universitario de rugby ganó el domingo el título del torneo internacional de rugby seven disputado en Bogotá, Colombia,

Choiques 7s contó en su plantel masculino con la participación de Mateo Cardoso Lopes (foto), bahiense jugador de Sociedad Sportiva. A diferencia de otros años, fue el único representante del rugby URS en el equipo albiceleste.

El torneo se jugó el fin de semana en el estadio Olaya Herrera de Bogotá.

Choiques 7s derrotó sucesivamente a Magníficos (Bogotá) por 21-7, luego a Atlanta Premier (Estados Unidos) por 43-5, posteriormente a Santander (Bucaramanga) por 33-0, después a La Guajira (Pereira) por 53 a 0 y por último a Alcatraz (Venezuela) por 36-0.

Además de Cardoso Lopes el plantel albiceleste se completó con Santiago Mayorga, Bautista Vallejos, Guillermo Fontana, Lisandro Pinro, Cristian Uzin, Mateo Mauro, Tomás García, Leandro Noya, Matías Gutiérrez, Mateo Cechi, Nahuel Pacheco, Nahuel Clausen, Juan Pedro Amand, Ramiro Ursino, Ignacio Ymaz, Valentín Echeverry, Ignacio Díaz, Agustín Belleza, Nicanor Castillo, Juan Pedro Ramognino, Santiago Jiménez, Ignacio Rosso y Leonardo Gallardo.

Fueron los entrenadores, Rafael Crignoli, Gonzalo Béccar Varela y Guillermo Pujol.

Esta participación de Choiques 7s se enmarcó en la preparación para afrontar el Mundial Universitario (FISU Rugby 7s), que se jugará en septiembre del año venidero en Stellenbosch, Sudáfrica.