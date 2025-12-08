China: producen lluvia y nieve artificialmente

Las autoridades meteorológicas de China llevaron a cabo activamente operaciones de mejora de la lluvia y la nieve artificiales durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), aumentando acumulativamente la precipitación en 167.700 millones de toneladas, según datos oficiales que se conocieron en Pekín.

Durante el período, las autoridades meteorológicas también llevaron a cabo operaciones de prevención artificial del granizo, que ayudaron a reducir las pérdidas económicas en unos 60.300 millones de yuanes (unos 8.500 millones de dólares estadounidenses), según la Administración Meteorológica de China, citada por Xinhua.

Operaciones de modificación del clima

Las operaciones de modificación del clima de China proporcionaron un fuerte apoyo para la prevención y mitigación de desastres, así como para las cosechas agrícolas, declaró Cai Miao, un funcionario de la administración.

Cai señaló que la modificación del clima del país cubre actualmente el 68 %de sus principales áreas productoras de granos, el 63 por ciento de las zonas de función ecológica clave y el 55 de los huertos a nivel nacional.

Mejoras ecológicas

Las operaciones de modificación climática también impulsaron mejoras ecológicas, ya que los departamentos meteorológicos realizan mejoras artificiales de lluvia y nieve durante todo el año en zonas clave como Sanjiangyuan, la zona de nacimiento de los tres ríos, donde se encuentran las cabeceras de los ríos Yangtsé, Amarillo y Lancang, lo que contribuye a un aumento gradual de la cobertura vegetal en la región.

Durante el próximo XV Plan Quinquenal (2026-2030), las autoridades trabajarán para mejorar la eficacia de las operaciones de modificación climática con el fin de mejorar la mitigación de desastres, la producción agrícola, la protección y restauración ecológica, y la respuesta a emergencias importantes, según Ren Zhenhe, otro funcionario de la administración. (NA)