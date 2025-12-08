Al menos 23 muertos por un incendio en un club nocturno en India

Un devastador incendio en una discoteca del estado indio de Goa se cobró la vida de al menos 23 personas y dejó a decenas de heridos, según informaron funcionarios citados por medios locales.

La tragedia ocurrió alrededor de la medianoche del sábado en un popular club nocturno llamado Birch by Romeo Lane, ubicado en Baga, en la localidad de Arpora, Goa Norte, a unos 16 kilómetros al noroeste de la capital, Panaji.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, expresó su profundo dolor por la tragedia: "Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora se ha cobrado la vida de 23 personas. Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en este momento de pérdida inimaginable", declaró en un comunicado.

El canal de televisión local NDTV informó que aproximadamente 50 personas más resultaron heridas y estaban siendo tratadas en el hospital del Colegio de Medicina de Goa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, el jefe de policía de Goa, Alok Kumar, indicó que la mayoría de las víctimas mortales eran miembros del personal que trabajaban en el local, aunque se está trabajando para determinar si también hay visitantes entre los fallecidos.

La Policía ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta del incidente. Las pesquisas preliminares sugieren que el incendio se desencadenó presuntamente por la explosión de una bombona de gas licuado de petróleo cerca de la cocina.

Los bomberos tardaron casi dos horas de intensos esfuerzos en contener y extinguir por completo el fuego. (NA)