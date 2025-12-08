ATSA Bahía Blanca hizo realidad el sueño de contar con un predio propio

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El sueño de varios años de un trabajo silencioso se hizo realidad recientemente para el sindicato de la sanidad bahiense (ATSA), al adquirir un terreno de enormes dimensiones en un sector de gran potencial de la ciudad de Bahía Blanca.

Son 5 hectáreas que fueron compradas con la aprobación de la comisión directiva a partir de un ingreso de dinero por la venta de otros lotes que el sindicato poseía en el barrio Santa Margarita.

La nueva propiedad está ubicada en el camino de la Carrindanga, a pocos metros de la Estancia Lomas del Rodeo, en una zona privilegiada por el movimiento que allí se genera habitualmente.

La filial local de ATSA organizó un encuentro de presentación para todos sus afiliados que tendrá lugar el sábado venidero.

“Vení a disfrutar de un día de campo con la familia y amigos. Te esperamos con mates, juegos, bandas en vivo, pochoclos y mucho más”, expone la frase del spot publicitario que ATSA publicó en sus redes sociales.

Habrá shows en vivo con los grupos “Hermana Tierra” y “Danza Folklórica”, además de animación y juegos para niños, presencia de emprendedores y una atención especial para pasar una tarde –la cita es a las 16- inolvidable.

“Es un sitio muy bonito, que ya está forestado y al que se le ha incorporado el alambrado perimetral. Se está trabajando en el reacondicionamiento de la casa, en forestación, sembrado, perforación y electricidad”, dijo Roxana Modarelli.

Además hay un acceso por un camino lateral que está habilitado para el ingreso de vehículos y desde donde se podrá ingresar sin inconvenientes.

“También partirán colectivos desde nuestra sede de calle Fitz Roy para llevar a los afiliados que no tengan movilidad. Los mismos harán en recorrido de regreso al finalizar la jornada, que será a las 19”, contó.

El sindicato de la sanidad bahiense también contempla una segunda etapa que se irá dilucidando con la aprobación de la comisión directiva, donde se contemplan canchas de fútbol, sitio de juegos para niños y un sector recreativo con sombra para el aprovechamiento de cada familia.

“El sueño de mi padre se empieza a ver cristalizado con hechos y no tengo dudas que el lugar es perfecto para que los trabajadores de la sanidad tengan su lindo lugar de fin de semana”, resaltó.

Modarelli que la aprobación de la adquisición del terreno tuvo lugar en una asamblea realizada en el mes de abril.

“El 6 de octubre tomamos posesión y escrituramos. Fue el primer paso para ir desandando el camino de un hermoso proyecto”, señaló.

La segunda etapa contempla trabajos en el acceso principal, que estará en proceso de alcantarillado y entubado y donde próximamente se erigirá un portal con el logo de ATSA.

“Hay que diagramar las calles internas, reparar en los espacios verdes y los sitios de descanso y el sector de los juegos. Mesas, bancos, galerías techadas y los lugares para actividades deportivas”, contó Modarelli.

“Que la gente concurra y se divierta. Hicimos pulseras para saber el número de asistentes; la tienen que retirar por nuestra sede o llamar para reservarlas. No se olviden de asistir con reposera y repelente para mosquitos”, puntualizó.

El entusiasmo en ATSA desborda y hay motivos suficientes para que así sea.

Presencia en el omelette

Por tercer año consecutivo, una delegación de la filial bahiense de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) asistió al omelette gigante que tuvo lugar en el Parque Municipal Pigüé.

"Es uno de los atractivos más lindos de las fiestas regionales que se realizan y por eso hemos decidido concurrir con una delegación de afiliados a nuestro gremio. Se disfruta el día, se prueba el omelette y hasta se asiste al espectáculo", dijo la coordinadora Mirta González.