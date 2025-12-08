El Consejo de Mayo sesionará por última vez para definir el informe final que enviará al Congreso

El Consejo de Mayo volverá a reunirse una última vez antes de la presentación del paquete legislativo ante el Congreso Nacional, en el que trabaja desde su primer encuentro del martes 24 de junio, y será el primero encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La idea es concretar el nuevo contacto la semana próxima, aunque todavía la fecha está por definirse, en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior con la participación de los seis consejeros.

Luego de acercar posturas para elaborar proyectos de ley que sean tratadas por ambas cámaras para materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán, los representantes de los sectores sociales debatirán una última vez los detalles, con especial atención en la reforma laboral.

De los debates surgieron los primeros borradores que posibilitaron avanzar, pero que despertaron el malestar de la administración libertaria, luego de que detectaran filtraciones en los equipos técnicos que se reunían en paralelo para avanzar en las cuestiones legales.

El más apuntado es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, al que acusan de haber contado pormenores de la reforma educativa que aún no fueron acordados. “Esas reuniones se suspendieron porque trascendieron varias cosas que no estaban consensuadas”, confesaron ante esta agencia.

El poder Ejecutivo aspira a tratar la “modernización” del sistema de trabajo en las sesiones extraordinarias de diciembre por lo que apuesta a dejar listas las temáticas discutids por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo por el Poder Legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre de las empresas.

Sin embargo, por los pasillos de Balcarce 50 aseguran tomarán elementos de estos idas y vueltas, pero que la versión final será determinada el Ejecutivo, que tendrá la última palabra del tema.

Si bien la fecha tentativa para la nueva reunión era el próximo jueves 27 de noviembre, por cuestiones de agenda, el ministro coordinador solicitó modificar el día. Aún los contactos a los invitados no fueron establecidos. (NA)