Un nuevo surgente en la ciudad

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 75 años, en diciembre de 1950, entro en surgencia una nueva perforación destinada a reforzar la provisión de agua potable a la población.

La existencia de una gran capa de agua a unos 800 metros de profundidad se convirtió desde principios del siglo XX en una valiosa fuente a la que recurrir para disponer del agua necesaria para atender el consumo de la población.

A mediados de la década del 40 comenzó un vasto plan para sacar provecho de ese recurso. En octubre de 1950 el equipo perforador comenzó a operar en Sarmiento 1.800, a la altura de la calle Fragata Sarmiento, por donde entonces se planteaba el trazado del Camino de Cintura. Para el inicio de los trabajos se hicieron presentes Tomás Prozzi, Manuel Muradás y A. Obiol, directivos de Aguas Corrientes, para presenciar el inicio de lo que se definió como “un elocuente índice de la preocupación del ministerio para dotar a Bahía Blanca de tan preciado elemento”.

Dos meses después la labor fue completada con “el más completo éxito”.

El pozo tenía una profundidad de 731 metros y tenía un caudal inicial de 500 m3 por hora, agua que surgía a 60º C. Prueba del optimismo generado es que se indicó que con el nuevo surgente “quedaba solucionado el abastecimiento de agua en la ciudad” y se ponía en evidencia la preocupación del presidente Juan D. Perón por el tema. De manera simultánea se completó la colocación de la tubería para enviaría el agua a la cañería de distribución, de modo que en pocas horas comenzaría a “aflorar el vital elemento de esta fuente de inapreciable valor”.

A pesar de su gran importancia como fuente alternativa y de la inversión que cada surgente supuso en su momento, casi la totalidad de los más de 70 realizados fueron completamente abandonados apenas se puso en marcha, en 1972, el complejo de Paso Piedras. El surgente de calle Sarmiento ya no existe.