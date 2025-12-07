“La banda de los peruanos” seguirá en la cárcel al menos hasta el juicio

A los extranjeros les secuestraron stickers de varias marcas de vehículos para hacer creíble el cuento.

Eran cuatro. Todos vestidos con overol de trabajo como si fueran mecánicos. Se paraban a ambos lados de calles con transito fluido y les hacían señas a los automovilistas, como para dar cuenta de una situación anormal en los vehículos.

Algunos automovilistas hacían caso omiso, pero los más incautos detenían la marcha y caían en un "cuento del tío".

Muchas personas mayores de edad, que son las que tradicionalmente más confían en este tipo de acciones, fueron sus víctimas.

Les advertían que una de las ruedas estaba a punto de salirse de eje y se ofrecían a ayudarlos.

En esas circunstancias les ofrecían ser trasladados a un supuesto taller mecánico para buscar un repuesto de recambio y para ello contaban, incluso, con un semieje con stikers de varias marcas de vehículos conocidas, como para hacer más convincente el "verso".

Una vez realizado el "trabajo" de supuesta reparación, extraían un talonario y establecían el monto del arreglo. Si el damnificado no contaba con efectivo le ofrecían acompañarlo hasta un cajero automático.

De esa manera se pudo determinar que habían caído en la trampa -al menos- el dueño de una Volkswagen Amarok, de un Renault Clio y de un Volkswagen Voyage, con pérdidas totales que superaban el millón de pesos.

Con ayuda de las cámaras

El caso salió a la luz cuando uno de los damnificados descubrió la estafa y dio aviso al 911. Se estableció que el delito se había iniciado en la zona de De Angelis al 700 y, con la gran ayuda de las cámaras de seguridad, que permitieron el seguimiento de los vehículos, se pudo dar con los extranjeros.

La Policía aprehendió a David Jonathan Alcedo Astudillo, de 24 años; Sigifredo Flores Cisneros (55); Mario Jonathan Astudillo Rodríguez (33) y Alejandro Estefano Flores Caico (25).

Los cuatro, de nacionalidad peruana, quedaron imputados de estafas reiteradas y desde esa fecha se mantienen entre rejas.

Hace algunos días, la defensa oficial de los imputados pidió que sean excarcelados y se mantengan en esa condición mientras se avanza con la causa.

Sin embargo, el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, rechazó el pedido y ahora la Cámara Penal (Sala II) confirmó esa disposición.

Los camaristas Guillermo Federico Petersen y Guillermo Emir Rodríguez explicaron que si bien el delito, por su escala penal, podría permitir el beneficio solicitado, en este caso, por determinadas circunstancias, no corresponde otorgarlo.

"Cabe merituar la multiplicidad de víctimas, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de aquellas, tratándose de adultos mayores que se desplazaban solos en sus vehículos y que, al ser advertidas de un supuesto desperfecto en el rodado, eran inducidos a detener su marcha, a lo que cabe adunar la extensión del daño causado en relación al monto dinerario, lo que permite concluir en concreto en la imposición de una pena de cumplimiento efectivo", explicaron.

Los fundamentos aplicados -agregaron los jueces de segunda instancia- permiten dar por cierta "la existencia del peligro procesal de fuga", tal como lo prevé el artículo 148 del Código Procesal Penal.

Ese criterio ya fue adoptado por la misma Sala y también por otros organismos de distintas jurisdicciones y el propio Tribunal de Casación Penal.

"La pena en expectativa así como las características y gravedad del hecho resultan ser pautas válidas para valorar la existencia del peligro de fuga", dijeron los camaristas.

En consecuencia, los cuatro peruanos seguirán en la cárcel hasta el juicio.

Y para agravar su situación procesal, el juez Mércuri estaría a punto de dictarles la prisión preventiva.

Dieron distintos domicilios

Dudas. Otro de los puntos que llevó a la Cámara a rechazar la excarcelación es que los peruanos aportaron distintos domicilios. Según Migraciones, ingresaron con fines turísticos al país y fijaron dirección en la ciudad de Salta.

Cambios. Luego, cuando fueron indagados en la fiscalía local, todos, para el caso de ser excarcelados, aportaron un domicilio distinto al de la capital norteña. Y la defensa, para colmo, ofreció una tercera alternativa, que era en el partido de Vicente López.

Valoración. "Se valora que los encausados son de nacionalidad peruana y que registran una residencia temporal en esta ciudad", explicaron los camaristas al rechazar el beneficio excarcelatorio, teniendo en cuenta que, de ser liberados, no se iban a quedar en Bahía.

Imputación. Los cuatro están acusados de estafas reiteradas (tres hechos) en los términos del artículo 169, inciso 3, del Código Procesal Penal.