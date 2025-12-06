ABSA informa que realizará tareas en Punta Alta al 2400

ABSA informa que se realiza tareas de reparación sobre una cañería de la red de agua en calle Punta Alta al 2400, en Bahía Blanca.

Mientras duren las tareas, el servicio se verá afectado con baja presión y/o posible falta de agua en los barrios 9 de Noviembre, Villa Hipódromo y Stella Maris.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas de agua domiciliarias, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.