Conflicto de la salud Municipal: profesionales rechazan la propuesta del ejecutivo

Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la salud de la provincia, están en medio de un paro de actividades debido al reclamo por la falta de resolución por la jornada laboral del personal profesional de enfermería, entre otros reclamos: Nicolás Muñoz Cruzado titular del sindicato en la ciudad, habló esta mañana con LU2 y explicó el estado de situación.

"Tuvimos conversaciones hasta el día lunes donde se nos hizo una oferta que claramente es insuficiente y fue rechazada por la asamblea que celebramos ayer. Hoy estamos enviando un documento para que tengan una contrapropuesta el ejecutivo. tenemos pautada una asamblea para la semana que viene todavía sin ninguna resolución de si vamos a tener alguna medida de fuerza, más allá de la vigente hasta el día de mañana a las 8 de la misma" , indicó el Secretario General.

Ante la pregunta si temen descuentos por parte del Gobierno Municipal, el dirigente fue claro al enfatizar la legalidad de la medida de fuerza: "El dialogo no se va a cortar, nos llamaría la atención si nos hacen descuentos de los salarios. El asesor letrado mandó un memo para pasarlo como falta injustificada, pero esto no es correcto, porque nosotros cumplimos con todos los pasos adecuados y legales: avisamos de la medida de fuerza en tiempo y forma, por lo que no se puede encuadrar de esa manera", añadió.

"Sabemos que nos pueden hacer el descuento de los días, pero sería la primera vez en la historia que ocurre algo de este tipo, cuando los reclamos son valederos y evidentes", dijo el profesional.

Nicolás Muñoz Cruzado (Foto archivo LNP)

Ante el requerimiento de si se va a extender el reclamos en los próximos días y la medida de fuerza va a continuar, ante la negativa del Ejecutivo, Cruzado expresó: "No podemos asegurar que vamos a continuar con la medida de fuerza, el martes tenemos una asamblea y veremos como continua la cosas a partir de nuestra contrapropuesta. Estamos peleando por los compañeros enfermeros y esperamos poder llegar a un acuerdo". afirmó.

El reclamo de los profesionales tiene como objetivo no perder el derecho adquirido de las seis horas laborables para los enfermeros, además del descuento de la contribución solidaria arbitraria a trabajadores sindicalizados, y la falta de resolución favorable respecto a lo discutido sobre bonificaciones a trabajadores profesionales: "De momento los enfermeros trabajan por 6 horas y el Ejecutivo quiere llevarlo a 8 horas, que es como estaba antes de haberse ganado el derecho a que se trabaje de esta manera, que es algo que está comprobado como más eficiente y que protege al trabajador del desgaste propio del oficio".

"En nuestra propuesta enviamos la idea de como hacer para sostener esta jornada de seis horas para todos los enfermeros y atender la escases de personal de otra manera que no sea el aumentar las mismas. Está comprobado que se trabaja de esta manera por un justificativo valedero, que tiene que ver con el oficio y su desgaste. Si se trabajan horas extras es porque el sueldo básico no alcanza y de hace para compensar ese faltante, pese al desgaste evidente", dijo Cruzado.

La medida de fuerza continuará hasta mañana jueves 4 a las 8 de la mañana y luego de que reciban una respuesta por parte del Municipio con respecto a la contrapropuesta se verá que medida se toma: "el diálogo siempre va a estar por nuestra parte, creemos que se puede hacer algo y no vamos a dejar de pelear por el derecho a trabajar seis horas", finalizó Muñoz Cruzado.