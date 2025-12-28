Internacional de Speedway: ya ganaron un argentino y un inglés, ¿se sumará hoy un ucraniano?

El Campeonato Internacional de Speedway regresa hoy a la ciudad para disputar la tercera fecha en la pista Antonio Miranda, del Automoto Club Bahía Blanca, ubicada en el Autódromo, Fournier 6006.

Hasta el momento se disputó la primera en Bahía y la Segunda en Daireaux, con triunfos en el 500cc. de Facundo Albín y el inglés Drew Kemp, respectivamente; en 200cc repitió Félix Schell; en 50cc. Mayores Jeremías Núñez y Augusto Camoriano y en 50cc. Menores, Jeremías Amaya en las dos oportunidades.

Ya desde las 18 se puede ingresar al predio y disfrutar de la fan zone, donde, a partir de las 19.20 van a presentarse pilotos seleccionados, para firmar autógrafos e interactuar con el público.

La actividad en pista está prevista para las 19.45, con la clasificación del 500cc. Internacional.

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Facundo Albín es garantía de espectáculo.

Posteriormente, se disputan las series del 50cc. Menor y Mayor; series 500cc. B; semifinales 200cc; semifinales 50cc. Menor y Mayor; semifinales 500cc. B; repechaje 200cc.; finales 50cc. Menor y Mayor; final 500cc. B y final 200cc.

En tanto, para las 21.30 está fijado el inicio de las 20 series, más las dos semifinales y la gran final del 500cc. Internacional.

Pase directo

Para este campeonato se implementó que los dos pilotos con mayor puntaje en las series clasifiquendirectamente a la final, completando los otros dos lugares con los ganadores de cada una de las semifinales.

En cuanto a los tres extranjeros, el más regular hasta el momento resultó el inglés Drew Kemp, quien finalizó segundo en la fecha inaugural y ganó en la segunda, resultados que le permiten ser el puntero el campeonato.

Drew Kemp (con gorra) camina la pista. Ya demostró que también acelera...

Los otros dos, los jóvenes ucranianos, aún se están ambientando y si bien han mostrado progresos, sus producciones resultaron más limitadas, en el caso de Danko Hladkovskyi (16 años), se dio un fuerte golpe en el debut, a metros de largar y terminó hospitalizado.

Roman Kapustin vuelve por la revancha al Antonio Miranda.

Mientras que Roman Kapustin (18 años) viene siendo más competitivo y está mezclado en el lote de punta.

Los nacional, por su parte, están brindándose para el espectáculo, acelerando y entusiasmados con poder hacer podio, algo que lograron hasta ahora Eber Ampugnani (tercero en la primera fecha y cuarto en la segunda) y Albín (primero y tercero) y Cristian Zubillaga (segundo en Daireaux).

Facu Cuello y Agustín Kreder se van afianzando.

También se están mezclando con altibajos Facundo Cuello, Agustín Kreder y Nicolás Gómez, entre otros.

Así serán las series de la tercera fecha:

Entradas

La entrada general tiene un valor de $12.000; menores y jubilados, $6.000.

Platea, $20.000. Platea más acceso a boxes, $30.000. Boxes: $20.000. No se permite el ingreso a boxes a menores de 12 años.

Las fechas

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.