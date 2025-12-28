Se jugó La Batalla de los Sexos: quién ganó y con qué reglas se compitió

La cuarta edición de la denominada Batalla de los Sexos volvió a captar la atención del mundo del tenis, esta vez en el Coca-Cola Arena de Dubai, con un enfrentamiento estelar entre Aryna Sabalenka (número uno del ranking WTA) y Nick Kyrgios (ex figura del circuito ATP).

Más allá del resultado (victoria del australiano por doble 6-3), el foco estuvo puesto en las reglas especiales bajo las cuales se disputó el encuentro, muy alejadas de los estándares del tenis profesional.

Kyrgios asumió que estaba nervioso y que su estado físico no era el ideal.

"No creo que mucha gente se hubiera atrevido a jugar este partido, sobre todo en mi estado. Aryna estaba preparada para el reto. Yo jugué bajo presión porque llevo dos años fuera del juego. No podía usar prácticamente la mano derecha", reconoció el ganador.

Una de las normas más llamativas fue la implementación del saque único. Cada jugador contó con solo un intento para poner la pelota en juego: si fallaba el primer saque, el punto se perdía automáticamente.

Esta regla buscó equilibrar el duelo, considerando la potencia y experiencia de Kyrgios, y obligó a ambos a ajustar su estrategia, reduciendo el margen de riesgo en cada game.

Otra de las decisiones más curiosas fue la modificación de la dimensión de la cancha del lado de Aryna Sabalenka. El sector de la bielorrusa fue un 9% más pequeño de lo habitual, una medida pensada para compensar diferencias físicas y darle mayor dinamismo al espectáculo.

Este detalle no pasó desapercibido y generó debate entre fanáticos y especialistas, ya que afectó directamente los ángulos y la profundidad de los golpes.

Por esto mismo, y a diferencia de los torneos oficiales, el partido tampoco contempló cambios de lado. Tras los descansos, ambos jugadores regresaban siempre al mismo sector de la cancha.