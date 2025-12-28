Álves da Florencia, otra bahiense a la Liga: "Significa más que una experiencia deportiva"

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Delfina Álves da Florencia ya tiene un objetivo anotado en la primera hoja del almanaque 2026: Bochas Sport Club de Colonia Caroya.

Hacia la ciudad cordobesa viajará en los primeros días de enero, para sumarse al equipo que participará de la Liga Nacional de Básquetbol, siguiendo los pasos de otra bahiense, Maitena Vázquez, que juega en Chañares.

Este desafío no hace más que coronar el gran año de la jugadora U17 de 9 de Julio, que incluyó el título en Mayores a nivel local y el subcampeonato en el Provincial de Clubes, el Provincial selecciones con Bahía y el Sudamericano con Argentina.

Delfina, con la Nº8, en el podio del Sudamericano.

"La verdad es que estoy nerviosa, pero también muy contenta por la oportunidad; la emoción no es solo mía, sino también de mi familia", reconoció, hablando con "La Nueva".

Más allá de su deseo de sumar experiencia en otro nivel, Delfina puso una única condición: no extender el vínculo después de abril, para permitirle cursar el séptimo año en la Escuela de Agricultura y Ganadería.

"A Bochas le interesó y me gustó mucho lo que me explicaron de su dinámica para el torneo. La verdad que es un equipo muy joven, las más grandes tienen 25 y 28 años", comentó.

El equipo es nuevo en la elite y por ahora no prioriza los resultados, de hecho, en fase regular sumó una victoria en 16 partidos.

"Se sumaron a la Liga el año pasado y el interés no pasa por salir campeonas, sino por darle rodaje a jugadoras más chicas y minutos en este torneo, con objetivos más accesibles, dentro de la máxima competencia de Argentina", señaló Delfina.

Pura espuma, tras el título con 9 de Julio.

El debut será el 10 de enero nada menos que ante Hindú, que perdió la final del Apertura ante Ferro, el flamante campeón.

Y si bien el básquetbol es lo que moviliza a Delfina, su expectativa e ilusión es más abarcativa.

"Para mí, en lo personal, significa más que una experiencia deportiva, es algo humano también: estar lejos de casa, conocer mucha gente nueva, conocer el torneo, viajar, siempre disfrutando de entrenar a ese nivel, aprender a vivir casi sola, ser bastante más independiente, y evaluar si me gusta esta dinámica", puntualizó.

"Son muchos pequeños objetivos por cumplir -agregó-: deportivamente hablando, de básquet, gimnasio y competencia. También voy con las ganas de conocer jugadoras, entrenadores, lugares... Con mucha gente con la que hablé de esta nueva experiencia que voy a vivir es que Córdoba coincidimos en que probablemente me guste mucho", se esperanzó.