Liga del Sur: ¿se queda San Francisco o sube Comercial?

A suerte y verdad. San Francisco y Comercial cerrarán esta tarde la temporada 2025 de la Liga del Sur y sólo uno jugará la edición 2026 en la elite del fútbol doméstico.

El segundo cotejo de la Promoción se jugará a las 17 en cancha de Liniers, a puertas cerradas y con arbitraje de Sebastián Navarro.

A diferencia del partido que ganó el portuario en cancha de Villa Mitre 3 a 1, con incidentes incluídos, acá se disputará tiempo suplementario en caso de paridad en los 90 minutos reglamentarios.

En 17 promociones, sólo una vez ascendió el de la B. Fue casualmente Comercial ante Huracán, en 2011.

Para el choque de esta tarde, en el Santo no podrá jugar Matías Soto Torres, quien llegó a la quinta amarilla.