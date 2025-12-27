Verstappen firmó con Mercedes: ¿Se debe preocupar Red Bull en la F1?

El mayor sueño de Toto Wolff da un pequeño paso: Ver a Max Verstappen con Mercedes, aunque, por el momento, no será para Fórmula 1.

El equipo del piloto neerlandés, Verstappen Racing, firmó un acuerdo a largo plazo con Mercedes-AMG Motorsport, una alianza que comenzará para la temporada 2026 de la categoría GT3.

A través de un comunicado, se dio a conocer que el equipo de "Mad Max" llegó a una asociación con la automotriz alemana para las categorías GT3, con lo que se confirma su participación en el GT World Challenge Europe, impulsado por AWS, para las categorías de la Sprint Cup y Endurance Cup.

Un programa del Verstappen Racing en colaboración con el experimentado equipo 2 Seas Motorsport, el cual pinta para ser uno de los favoritos para el serial, tal y como Stefan Wendl.

"Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido alinear un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con 2 Seas Motorsport, el proyecto cuenta con el apoyo de un equipo altamente experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche", dijeron desde Mercedes-AMG Customer Racing.

De esta manera, se ponen la vara alta a partir de 2026, porque "estamos muy satisfechos con este proyecto tan ambicioso y prometedor, así como con otra participación de alto nivel en los programas Sprint y Endurance del GT World Challenge Europe", recalcó Wendl.

De esta manera Verstappen concretó lo que puede considerarse como un primer acercamiento a Mercedes, algo que no debería causar preocupación -por el momento- a la escudería de bebidas energéticas, con la que tiene contrato para competir en Fórmula 1 hasta 2028.

Una eventual llegada al equipo de la marca alemana es la obsesión de Toto Wolff, después de no poder darle un asiento cuando tenía a Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Tampoco es novedad que Toto Wolff y Max Verstappen tienen una buena relación. Se los vio coincidiendo en múltiples ocasiones en sus vacaciones, así como es frecuente verlos dialogar dentro del paddock de F1.