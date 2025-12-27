Como uno más: Colapinto salió de compras y revolucionó las calles de San Andrés de Giles

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones como un vecino más, aunque no pasó desapercibido cuando salió de comprar por las calles de San Andrés de Giles, localidad ubicada a pocos kilómetros de su Pilar Natal.

El piloto de Fórmula 1 recorrió los comercios locales y, obviamente, fue la máxima atracción del lugar, sacándose fotos con los fanáticos que lo divisaron.

Además, en una de las imágenes, se lo ve con su papá, el bahiense Anibal Colapinto, eligiendo un corte en la carnicería.

Claro, también hubo selfie con el carnicero del lugar.

Previamente, Franco también había disfrutado de sus días libres en el recital de Airbag, jugando al pádel con Carlos Tévez o cenando con su amigo Bizarrap.

En definitiva, como un vecino más....