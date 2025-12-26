Así está le pelea por el título en las grandes ligas de Europa

El año se acerca a su fin y las ligas más importantes se encuentran casi al promediar la temporada, con los grandes candidatos para pelear por sus respectivos títulos prácticamente definidos.

La liga más pareja de todas es la Serie A de Italia, donde luego de 16 fechas lidera el Inter de Milán, que tiene como principal figura al delantero argentino Lautaro Martínez, con 33 puntos.

Sin embargo, el “Nerazzurri” sufre el acecho de varios equipos, ya que lo persiguen Milan, Napoli, Roma y Juventus con 32, 31, 30 y 29 unidades, respectivamente.

En la Premier League de Inglaterra también hay una interesante batalla. El Arsenal, que quiere cortar con la sequía de 22 años sin títulos, se encuentra en la primera posición con 39 puntos.

Pero el conjunto londinense, que es dirigido por el español Mikel Arteta, no se puede confiar debido a que el Manchester City lo sigue de cerca con 37 puntos y el sorprendente Aston Villa, donde ataja el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, atraviesa una increíble racha de victorias y alcanzó las 36 unidades.

Más abajo, en la cuarta y quinta posición, están el Chelsea y el Liverpool, prácticamente sin chances de pelear por el título.

En lo que respecta a LaLiga de España, el Barcelona tuvo un arranque prácticamente inmejorable, que le permite liderar con 46 puntos sobre 54 posibles tras 18 fechas disputadas.

De esta manera, le saca cuatro a su más inmediato perseguidor, que es el Real Madrid, mientras que en la tercera colocación está el Atlético Madrid, con 37.

Una de las grandes sorpresas en lo que va de la temporada se está dando en la Ligue 1 de Francia, donde el todopoderoso Paris Saint-Germain, que viene de arrasar en la última Champions League para levantar su primera “Orejona” y de alcanzar la final en el Mundial de Clubes, se encuentra en la segunda posición.

El sorprendente líder es el Lens, que atraviesa una impresionante racha de siete triunfos consecutivos y ya tiene 37 puntos, uno más que el equipo de la capital francesa.

Finalmente, en la Bundesliga de Alemania parecería estar todo liquidado a favor del Bayern Múnich, que atraviesa unos años de dominio absoluto en la liga alemana.

El equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany lidera con 41 puntos y luego de solo 15 fechas le saca nueve unidades a su escolta, que es el Borussia Dortmund. #AgenciaNA

Así está la pelea por el título en las ligas más importantes de Europa

Serie A (Italia)

Inter: 33

Milan: 32

Napoli: 31

Roma: 30

Juventus: 29

Premier League (Inglaterra)

Arsenal: 39

Manchester City: 37

Aston Villa: 36

Chelsea: 29

Liverpool: 29

LaLiga (España)

Barcelona: 46

Real Madrid: 42

Atlético Madrid: 37

Villarreal: 35

Espanyol: 33

Ligue 1 (Francia)

Lens: 37

Paris Saint-Germain: 36

Marsella: 32

Lille: 32

Lyon: 27

Bundesliga (Alemania)

Bayern Múnich: 41

Borussia Dortmund: 32

Bayer Leverkusen: 29

RB Leipzig: 29

Hoffenheim: 27 (NA).