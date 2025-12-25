Patagones: otra entrega de viviendas en el cierre del año

A principios de esta semana se concretó una nueva entrega de casas, por parte del intendente Ricardo Marino, del Plan 53 Viviendas. El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni.

Se recuerda que 16 de las mismas se entregaron durante la actual gestión. Con esta entrega, explicaron desde la comuna, resta solo una para completar en su totalidad el plan, la unidad restante se encuentra en su etapa final de ejecución.

Estas viviendas habían quedado paralizadas hace varios años. Frente a esta situación, al iniciar su gestión, el intendente Marino tomó la decisión de finalizar las obras con fondos propios, ejecutándolas por administración municipal a través de la secretaría de Obras Públicas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, en un acto desarrollado en el despacho del intendente Ricardo Marino, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación destinada a la ejecución de la rotonda en la intersección de la avenida Constitución y Juan Domingo Perón.

Con un presupuesto oficial de 358.605.750 pesos, en el marco del expediente N° 1066/2025, dos empresas presentaron ofertas: Oriente Construcciones SA, por un monto de 458.783.004,84 y Cementos del Valle SRL, con 395.198.442,08.

Desde el entorno del gobierno maragato recordaron que es una obra estratégica para mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la ciudad. El procedimiento se desarrolló sin observaciones. Las propuestas serán ahora evaluadas técnica y administrativamente, conforme a la normativa vigente.

La obra se inscribe dentro del plan de infraestructura urbana con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad en un punto clave de la trama vial de la ciudad.

Acompañaron al jefe comunal, entre otros, el Coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; los secretarios de Hacienda, Gonzalo Voglino; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni, concejales y representantes del área de Compras. (agencia Patagones)