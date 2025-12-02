Reforma laboral: piden analizar cambios en las asignaciones familiares para reducir la informalidad

El cobro de las Asignaciones Familiares es uno de los puntos que debiera abordar la reforma laboral para que su aplicación ayude a reducir la informalidad en el mercado de trabajo, según la interpretación del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

“Promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral”, señaló el informe, que además consideró crucial “rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad”.

IDESA señaló que uno de los factores que incentiva la informalidad y que "trascienden la legislación laboral" son las asignaciones familiares.

De hecho, "el trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal". Por ejemplo, un trabajador con un hijo menor de 3 años, si está registrado, cobra $ 60.000 en concepto de Asignación por Hijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cambio un trabajador formal cobra $ 120.000 por la "Asignación Universal por Hijo (AUH)".

El trabajador informal agrega además a la AUH $ 52.000 por "tarjeta alimentar" y $ 45.000" por "complemento alimentario" por ser el hijo menor de 3 años, sumando $217.000 por mes. Esto implica que el trabajador informal recibe un beneficio mucho mayor.

El análisis de IDESA señala que "el trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo".

En sueldos bajos, "es un poderoso factor inductor a la informalidad". "Para generar un proceso dinámico de formalización laboral se necesita un abordaje integral, incluyendo mejorar el diseño de los beneficios sociales".

Si bien tiene un "impacto fiscal", "es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más baja remuneración se nivelen".

La "formalización masiva en las microempresases un proceso deseable", pero "se necesita una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales". (NA)