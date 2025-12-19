Alejandra Monteoliva: “La ‘Doctrina Bullrich’ sigue más vigente que nunca”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que “la doctrina Bullrich”, en referencia a su predecesora Patricia Bullrich, sigue "más vigente" que nunca.

Así lo expresó Monteoliva en una entrevista radial: "La ´Doctrina Bullrich´ sigue más vigente que nunca y está garantizada la continuidad. Trabajábamos juntas en todas estas definiciones estratégicas y tácticas".

"Los equipos se mantienen. Hubo cambios menos que mínimos por personas que acompañaron al Senado a patricia Bullrich, pero ya tenemos una gimnasia operativa sincronizada y es un gran valor", agregó la nueva funcionaria nacional.

Según Monteoliva, que fue la secretaria de Seguridad durante la última administración de Bullrich, indicó que no "hubo el más mínimo traumatismo en la transición porque fue una continuidad" y siguió: "En estos dos años de gestión hicimos el andamiaje institucional".

"Tuvimos un marco jurídico con todos los instrumentos para poder fortalecer y consolidar el trabajo, que en estos próximos dos años hay que seguir consolidando con fuertes desafíos en las fronteras, en la Hidrovía y el corredor bioceánico como prioridades estratégicas de la gestión", dijo.

En otro tramo de la entrevista, Monteoliva relató su experiencia en Colombia: "Viví 19 años, donde el secuestro era moneda corriente. En los años donde yo viví allí, se registraron 80 mil secuestros. Tuve muchísimos encontronazos por situaciones que son parte del trabajo que se hacía. Nunca fui una funcionaria de escritorio".

"Hoy los desafíos contra el crimen organizado son más complejos que hace 10 o 20 años. La dinámica de las organizaciones criminales cambió, el contexto se complejizó, y los desafíos de las fuerzas policiales es distinto", culminó. (NA)