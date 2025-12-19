Senado: LLA no incorporó al dictamen del Presupuesto el capítulo 11 rechazado por Diputados

La Libertad Avanza obtuvo este viernes las firmas del dictamen del proyecto de Presupuesto sin incluir el capitulo rechazado por la Cámara de Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad.

La decisión de no incorporar el capítulo XI se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas.

De esta manera, el Senado debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026 sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en diputados, según señalaron fuentes legislativas.

La Cámara de Diputados rechazó por 123 a 117 ese capítulo que, además, tenía artículos sobre ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, las deudas en materia de energía, y la coparticipación para el distrito.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), anunció que se estaba circulando el dictamen de Presupuesto 2026, mientras aún no había terminado la reunión informativa donde exponía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En forma previa, la comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominada “Inocencia Fiscal” que también se debatirá el 26 de diciembre. (NA)