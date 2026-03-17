El consumo volvió a caer en febrero, pero subió 1.1 con respecto a enero

El consumo privado en Argentina registró en febrero de 2026 una caída del 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos privados.

Este resultado representa el tercer mes consecutivo de contracción interanual, lo que arroja una baja acumulada del 1,7% para el primer bimestre del año.

A pesar de esta tendencia anual, el indicador presentó una suba del 1,1% en la medición mensual respecto a enero.

La baja en el consumo se reflejó en indicadores específicos como la recaudación del IVA, que cayó un 3,5% interanual en febrero al descontar el efecto de los precios.

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Asimismo, el patentamiento de automóviles registró una disminución del 3,4% respecto al año previo, mientras que el consumo de carne vacuna en enero mostró un descenso del 14,7% interanual.

Los datos corresponden al Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

Este indicador mensual busca anticipar los datos oficiales del consumo en el país mediante un modelo de regresión lineal basado en diversas variables de la economía.

El informe de la entidad señala que “pese a la suba en la comparación mensual, la variación interanual mostró, por tercer mes consecutivo, una caída”.

El estudio también indica una pérdida de dinamismo en el crédito, al mencionar que “en el caso de las compras con tarjetas, por ejemplo, en febrero aumentaron 5,8% interanual, y acumularon en el bimestre un alza de 8,7%, cuando durante 2025 habían crecido al 51,6%”.

En otros rubros, las ventas de carne aviar bajaron un 11,5% interanual en enero, mientras que el sector de recreación y turismo mostró señales de estancamiento hacia el cierre de la medición, con caídas en el consumo en patios de comida y en la asistencia a cines.

Por el contrario, la venta de motocicletas se incrementó un 72,3% en la comparación interanual de febrero. (N/A)