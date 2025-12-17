En vivo: la Cámara de Diputados debate para aprobar el Presupuesto 2026 y dos leyes clave

La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra sesionando con el Presupuesto 2026 como tema central, que proyecta una inflación del 10,4% anual y un crecimiento de la economía del 5% del Producto Bruto Interno (PBI). El oficialismo decidió convocar a esa sesión con la intención de poder aprobar el Presupuesto en la madrugada del jueves y así girarlo al Senado con el fin de que se pueda sancionar antes de fin de año.

La sesión comenzó pasadas las 14, y el oficialismo logró su primer triunfo de la jornada previo al debate, al conseguir que se vote capítulo por capítulo, sin tratar particularmente los artículos.

El oficialismo quiere tratar, junto a la ley de Presupuesto, los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Desde el punto de vista técnico, la iniciativa de Inocencia Fiscal reorganiza el Régimen Penal Tributario, redefiniendo los criterios para la configuración de los delitos fiscales y priorizando la intervención penal en los casos de evasión relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas, plantea la iniciativa.

En ese sentido, el proyecto introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas. (con información de TN)