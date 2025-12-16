Encuentro coral navideño en la Parroquia María Auxiliadora
Será el próximo sábado, a las 21. Se solicitarán alimentos no perecederos.
El Coral Punta Alta, bajo la dirección del maestro Edgardo Matoso, anunció la realización del 51° Encuentro Coral Navideño.
Se llevará a cabo el próximo sábado, a las 21, en la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en Rivadavia 562 .
Acompañará al Coral, el Coro de Juventud de la Iglesia Nueva Apostólica, dirigido por Natalia Calahorrano y Pablo Oviedo.
La entrada gratuita y se solicitará la colaboración de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Parroquial.