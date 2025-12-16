Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

26.7°

Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

26.7°

Bahía Blanca | Martes, 16 de diciembre

26.7°
Punta Alta.

Encuentro coral navideño en la Parroquia María Auxiliadora

Será el próximo sábado, a las 21. Se solicitarán alimentos no perecederos.

Foto: Archivo

El Coral Punta Alta, bajo la dirección del maestro Edgardo Matoso, anunció la realización del 51° Encuentro Coral Navideño.

Se llevará a cabo el próximo sábado, a las 21, en la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en Rivadavia 562 .

Acompañará al Coral, el Coro de Juventud de la Iglesia Nueva Apostólica, dirigido por Natalia Calahorrano y Pablo Oviedo.

La entrada gratuita y se solicitará la colaboración de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Parroquial.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El país.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE