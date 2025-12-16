Abren convocatoria para ingresar como marineros tropa voluntaria

La Armada informó que permanece abierta una nueva convocatoria para ingresar como marinero tropa voluntaria. Está destinada a residentes de Coronel Rosales y Bahía Blanca que quieran incorporarse marineros no tradicionales-maestranza. La inscripción cierra el viernes 30 de enero próximo.

Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso; ser soltero, con o sin hijos y/o personas a cargo; no poseer antecedentes penales; cumplir las aptitudes psicofísicas necesarias para la actividad militar y aprobar las evaluaciones previstas.

Además, deberán presentar un certificado de aptitud médica, contar con estudios primarios completos y adecuarse posteriormente a la obtención del nivel medio, necesario para ascender a Marinero Primero y mantener la permanencia en la Armada.

La documentación deberá contar con membrete oficial, firma y matrícula profesional del médico responsable, y será validada por la División Aptitud del Departamento Sanidad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Más información en:

* Oficina de Ingreso de la Escuela de Oficiales de la Armada o por teléfono al 02932-486604 / 6616 (BNPB).

* Oficina de Ingreso Base Naval Puerto Belgrano. Avenida A la Estación S/N°. Tel: 02932-487785

* Delegación Naval Bahía Blanca -Sarmiento 20-. Tel: 0291-4527567

* O por correo a [email protected], [email protected], [email protected].

El cronograma de evaluaciones comenzará tras el cierre de inscripción, mientras que el estudio de seguridad, el examen psicotécnico y la evaluación de aptitud médica se desarrollarán el 9 y 13 de febrero de 2026.

El período de instrucción será del 18 de febrero al 28 de abril de 2026, en el Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.