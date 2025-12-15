Kast es el presidente más votado en la historia de Chile

El escrutinio del balotaje en Chile ofreció material para las estadísticas ya que el consagrado nuevo presidente, José Antonio Kast, se convirtió en el más votado en la historia de ese país.

Los últimos cómputos (que daba a conocer hoy el sitio The Clinic) indican que, con un total de 7.246.307 de los votos (58,17 %), el republicano José Antonio Kast superó la cifra obtenida por Gabriel Boric en 2021, que obtuvo 4.621.231 votos (55,87 %).

Comparaciones

La diferencia entre ambos supera los 2.600.000 votos pero en 2021, el sistema empleado fue el de sufragio voluntario, de acuerdo con los datos publicados.

Entonces, Boric triunfó con un 4.621.231, mientras que esta vez, el candidato rompió el récord en una elección de carácter obligatorio.

Si se busca otra elección de carácter obligatorio, allí se encuentra Eduardo Frei, con 4.044.112 votos en 1993, tercero en un ordenamiento general, pero segundo si se excluye a Boric, muy votado en una elección voluntaria. (NA)