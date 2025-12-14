Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

Milei sobre el triunfo de Kast en Chile: “Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo”

El Presidente celebró el resultado y aseguró que es “un paso más” en América Latina, para que se defienda “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

El presidente Javier Milei celebró esta noche el resultado del balotaje presidencial en Chile que dio como ganador al candidato ultraconservador José Antonio Kast, y calificó de “aplastante” el triunfo de “su amigo”.

El mandatario argentino valoró el resultado, que marcó un triunfo de casi 20 puntos de Kast sobre Jeanette Jara, y aseguró que es “un paso más” en América Latina, para que se defienda “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, concluyó desde sus redes sociales. (NA)

