Milei sobre el triunfo de Kast en Chile: “Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo”

El presidente Javier Milei celebró esta noche el resultado del balotaje presidencial en Chile que dio como ganador al candidato ultraconservador José Antonio Kast, y calificó de “aplastante” el triunfo de “su amigo”.

El mandatario argentino valoró el resultado, que marcó un triunfo de casi 20 puntos de Kast sobre Jeanette Jara, y aseguró que es “un paso más” en América Latina, para que se defienda “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, concluyó desde sus redes sociales. (NA)