Milei y Kast estrechan vínculos en la previa del balotaje en Chile: “La Libertad de América Avanza"

El presidente Javier Milei se comunicó con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, según informaron ambos dirigentes en sus redes sociales.

"Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico", escribió Kast en su cuenta de X.

Por su parte, Milei retomó el mensaje de Kast y posteó: "LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!".

Si bien la candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen, deberá enfrentarse con el republicano Kast en un balotaje.

La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,6% de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19%. En tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2%, seguido por los postulantes Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral. “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorita para quedarse con la victoria. (NA)