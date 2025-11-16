Chile: según los primeros datos, la oficialista Jara y el ultraderechista Kast van al balotaje

La candidata comunista Jeannete Jara y el postulante de la derecha José Antonio Kast se encaminan a definir en un balotaje el 14 de diciembre quién será el próximo presidente en Chile, escrutado el 40,36% de los votos de las elecciones celebradas este domingo.

Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric, obtiene el 26,45% de los votos, seguido por Kast, del Partido Republicano, con el 24,46%.

El sucesor de Gabriel Boric asumirá el próximo 11 de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más atrás se ubican el sorprendente Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, de centroderecha, con el 18,62%, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, con el 13,92%.

Luego, están Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos, de centroderecha, con el 13,47%; el extitular de la Federación de Fútbol de Chile, Harold Mayne-Nicholls, con el 1,28%; el izquierdista Marco Enríquez-Ominami, con el 1,15% y el dirigente Eduardo Artés, miembro del disidente Partido Comunista Acción Proletaria, con el 0,65%.

Más de 15,7 millones de electores estaban habilitados para elegir al nuevo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales responsables de la administración territorial.

Para ser electo en primera vuelta es necesario obtener el 50% más uno de los votos. Por primera vez en Chile el voto fue obligatorio. (TN)

Noticia en desarrollo