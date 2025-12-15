China prepara el muñeco de nieve más grande del mundo

La ciudad de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, está generando expectativa con la construcción de su monumental atracción invernal: el muñeco de nieve más grande del mundo.

Los visitantes se congregaron en el Parque Musical Qunli para tomarse fotografías junto al muñeco de nieve gigante, que aún está sin terminar.

La escultura de nieve de este año ha superado su propia marca. Con 19 metros de altura, es un metro más alto que el construido en la temporada anterior. La obra está siendo elaborada con aproximadamente 3.000 metros cúbicos de nieve.

A pesar de que los trabajos de construcción continúan, los visitantes ya muestran su entusiasmo por la imponente escala de la escultura, que se perfila como la principal atracción visual de Harbin durante el frío invierno. (NA)