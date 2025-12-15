Cambios en las Fuerzas Armadas: Dalle Nogare al Estado Mayor Conjunto y Zarich al Ejército

El Poder Ejecutivo Nacional designó a los nuevos jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, además del Comandante de Operaciones Conjuntas, en una renovación integral de las cúpulas militares publicada hoy en el Boletín Oficial.

Mediante los decretos 885, 886, 887 y 888 de 2025, el Gobierno formalizó las designaciones del Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del General de Brigada Héctor César Tornero como Comandante de Operaciones Conjuntas, del Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y del General de División Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Según los considerandos de las normas, las designaciones se realizaron en función de las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y de los antecedentes profesionales de los oficiales superiores seleccionados. Los cuatro militares asumen funciones de conducción estratégica en momentos en que el Ministerio de Defensa lleva adelante un proceso de reorganización institucional.

De manera complementaria, el Gobierno aceptó mediante el Decreto 884/2025 la renuncia presentada por el Coronel Marcelo Alejandro Rozas Garay a sus funciones en el Ministerio de Defensa, completando así el recambio en las posiciones de mando.

Las designaciones fueron refrendadas por el ministro de Defensa y entraron en vigencia a partir de su publicación oficial. (NA)