El Gobierno pone el foco en un dato económico clave del INDEC que se conocerá esta semana

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer esta semana el indicador del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año (julio-septiembre), en donde el Gobierno pone el foco para consensuar el crecimiento de la actividad económica.

El organismo que preside Marco Lavagna comenzará la penúltima semana de diciembre difundiendo una serie de indicadores claves, entre los que se encuentran el PIB y la inflación mayorista de noviembre.

En ese sentido, el Ejecutivo tendrá la mira puesta en ver la evolución del Producto Interno Bruto.

El último dato, del segundo trimestre, mostró una contracción de 0,1% respecto al trimestre anterior, aunque contra el trimestre del año anterior subió 6,3%.

En paralelo, la recaudación tributaria de noviembre cayó por cuarto mes consecutivo, como consecuencia del impacto en la quita de retenciones al sector agropecuario.

Esto habría hecho que la recaudación caiga 8,7% real interanual, marcando la cuarta caída consecutiva contra el mismo mes del 2024.

Con una variación interanual de 19,7%, el número final fue de $15.598.232 millones durante el anteúlitmo mes del año.

A su vez, el INDEC difundirá la canasta de crianza, costo de la construcción, inflación mayorista y comercio exterior. Todos los indicadores corresponden a noviembre. (NA)