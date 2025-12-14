“Horror”: Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia

El presidente Javier Milei condenó en sus redes sociales el atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia, un ataque que dejó un saldo de al menos 11 muertos.

El hecho de sangre se produjo durante una celebración de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, donde dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes.

El mandatario, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, utilizó su cuenta oficial para referirse al suceso, que coincidió con el inicio de la festividad judía: "HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO'. ÁNIMO!"

Tras el ataque, la Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de once personas, incluido uno de los tiradores, mientras que el segundo presunto atacante fue arrestado y se encuentra en estado crítico.

En su mensaje, el presidente retuiteó un mensaje previo de Waldo Wolff, en el que se cargaba contra quienes "apañan el terrorismo" y se expresaba solidaridad con las familias de las víctimas del ataque. (con información de NA)